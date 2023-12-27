В районе Бурятии под Новый год взвинтили цены на такси

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СПИД Центр протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии Общество, 500 жителей Бурятии прошли экспресс-тестирование на ВИЧ за 2 недели в рамках 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИД