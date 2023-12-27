В вузе Бурятии открылся музей его истории

Проект реализовывался в течение года



В Улан-Удэ, в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) состоялось торжественное открытие научно-образовательного центра «Музей истории ВСГУТУ». Проект его создания реализовывался в течение года. В торжественной церемонии открытия приняли участие преподаватели, студенты и ветераны вуза.



- В этом музее собраны все документы, касающиеся развития нашего университета. Проделана огромная работа сотрудниками библиотеки во главе со Светланой Чагдуровной Цыденовой. Я думаю, что, если бы прошло ещё несколько лет, то многие документы были бы утеряны. В музее показана вся история развития нашего университета с 1962 года. Я думаю, что одно из первых занятий первокурсников должно проходить в стенах этого музея, - сказал на открытии ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.



Специальный гость церемонии, внук первого ректора ВСТИ Дамнина Фролова – Доржи Фролов поприветствовал гостей, а также передал в музей архивные фото и реферат деда на тему «Процесс электролитического осаждения железа», написанный ещё в 1952 году.



- Музей организован в целях воспитания, образования и социализации обучающихся, развития познавательной и творческой активности студентов, формирования у них ценностно-ориентированного отношения к культурно-историческому наследию университета, развития и укрепления его лучших традиций. Он расположен на третьем этаже научной библиотеки, корпус №24, - сообщили в пресс-службе вуза.



