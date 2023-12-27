Монгольский конный лучник выиграл 2 медали кубка мира

Спортсмен завоевал серебряную и бронзовую награды



На прошлой неделе в Саудовской Аравии, в городе Аль-Ула завершился финальный этап кубка мира по конной стрельбе из лука. В соревнованиях приняла участие четыре спортсмена сборной Монголии в составе: О. Тумэнбаяра, П. Пурэв-Очира, О. Мунхбаясгалана и Н. Алтанхуяга.



- Данный турнир проводится раз в два года. В течение года в разных странах мира проходят отборочные соревнования, по итогам которых 11 лучших команд получают возможность принять участие в финальном этапе. В соревнованиях 44 спортсмена из 11 стран, вышедшие в полуфинал, проверили свои силы и знания в трёх категориях: «Korean Serial Shot», «Qabaq» и «Kassai Original System», - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



По итогам турнира монгольский лучник О. Тумэнбаяр завоевал серебряную и бронзовую медали в категории «Система Кашшаи». В общекомандном зачёте сборная Монголии заняла четвёртое место.



