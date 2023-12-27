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Приграничный посёлок Бурятии оградили от «большой» воды

Приграничный посёлок Бурятии оградили от «большой» воды
Общество,  Фото:Росводресурсы
В Наушках появилась четырёхкилометровая дамба

К концу 2023 года в посёлке Наушки в Кяхтинском районе завершилось строительство дамбы протяжённостью в 4100 метров, стартовавшее весной 2022-го. Объект возвели от нулевого километра на границе с Монголией. На эти цели федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направило 350 миллионов 300 тысяч рублей. Часть суммы направили из республиканского бюджета.



Работы велись в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС». Сооружение защитит от вод Селенги более двух тысяч человек, а также железную дорогу на Монголию, линию электропередач, социально-культурные учреждения и хозяйственные объекты.

- Средняя высота дамбы – 3,13 метра. Каменная наброска позволит задержать паводок на пути к жилой застройке. За последние 30 лет населённый пункт затапливало шесть раз. От воды пострадали частный сектор, инфраструктура и сенокосы. Паводки интенсивно разрушали берег реки – после одного из них береговая линия отступила на 10 метров. Новая дамба сможет обезопасить площадь в 18 гектаров и предотвратить возможный ущерб в 1 миллиард 900 миллионов рублей, – рассказал руководитель Енисейского БВУ Росводресурсов Сергей Капустин.

Большая вода в граничащий с Монголией Кяхтинский район пришла в августе 2021-го. В зоне затопления оказалось более 300 местных жителей. Сильнее всего тогда пострадал посёлок Наушки. Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала защитить населённый пункт от Селенги гидротехническим сооружением.

В начале мая 2022-го в Наушках обрушился деревянный дом. После жилая постройка скатилась в реку. Это произошло при попытке владельцев демонтировать её самостоятельно.

Береговую линию под домом подмыло весной из-за ледохода и подъёма реки. Угроза же обрушения берега возникла ещё в апреле. Как выяснилось, жильё некоторое время пустовало. Cами хозяева поселились в другом – в том же посёлке. А несколько недель спустя стало известно, что там укрепят более четырёх километров берега Селенги.
дамба строительство Селенга Наушки

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