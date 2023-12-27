Приграничный посёлок Бурятии оградили от «большой» воды



К концу 2023 года в посёлке Наушки в Кяхтинском районе завершилось строительство дамбы протяжённостью в 4100 метров, стартовавшее весной 2022-го. Объект возвели от нулевого километра на границе с Монголией. На эти цели федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направило 350 миллионов 300 тысяч рублей. Часть суммы направили из республиканского бюджета.











Работы велись в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС». Сооружение защитит от вод Селенги более двух тысяч человек, а также железную дорогу на Монголию, линию электропередач, социально-культурные учреждения и хозяйственные объекты.



- Средняя высота дамбы – 3,13 метра. Каменная наброска позволит задержать паводок на пути к жилой застройке. За последние 30 лет населённый пункт затапливало шесть раз. От воды пострадали частный сектор, инфраструктура и сенокосы. Паводки интенсивно разрушали берег реки – после одного из них береговая линия отступила на 10 метров. Новая дамба сможет обезопасить площадь в 18 гектаров и предотвратить возможный ущерб в 1 миллиард 900 миллионов рублей, – рассказал руководитель Енисейского БВУ Росводресурсов Сергей Капустин.





