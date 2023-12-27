В Улан-Удэ наградили жителей Советского района

Общество, Фото: администрация Советского района

Они получили знак отличия и юбилейные медали



В администрации Советского района Улан-Удэ прошла церемония награждения. На планёрном совещании знак отличия «За вклад в развитие Советского района г. Улан-Удэ» получил Владимир Овчинников.



Кроме этого, юбилейные медали к 100-летию Республики Бурятия вручены Юрию Додонову, Анне Тимофеевой, Альбине Базаровой, Ларисе Зогдоевой, Елене Лужниковой, Надежде Утесовой, Наталье Бурковой и Сергею Арефьеву.



Как сообщили в администрации, также благодарственным письмом награждён Егор С. за участие в социально-значимых мероприятий патриотической направленности.

