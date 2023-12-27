Они получили знак отличия и юбилейные медали
В администрации Советского района Улан-Удэ прошла церемония награждения. На планёрном совещании знак отличия «За вклад в развитие Советского района г. Улан-Удэ» получил Владимир Овчинников.
Кроме этого, юбилейные медали к 100-летию Республики Бурятия вручены Юрию Додонову, Анне Тимофеевой, Альбине Базаровой, Ларисе Зогдоевой, Елене Лужниковой, Надежде Утесовой, Наталье Бурковой и Сергею Арефьеву.
Как сообщили в администрации, также благодарственным письмом награждён Егор С. за участие в социально-значимых мероприятий патриотической направленности.
В Улан-Удэ наградили жителей Советского района
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