Ансамбль из Бурятии стал лауреатом премии «Душа России»

Общество, Фото: пресс-служба главы РБ

Руководителя коллектива наградила вице-премьер правительства РФ



В обновлённом павильоне министерства культуры «Наша культура» на международной выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ состоялась церемония награждения лауреатов премии «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.



Министр культуры рассказала, что в 2023 году на премию поступило больше сотни заявок из 61 региона от «уникальных специалистов, фанатов своего дела, ценящих историю, фольклор своего края».



- Это люди, которые годами вкладывают свои знания в воспитание подрастающего поколения. Мы надеемся, что это начинание продлится и в будущем и такая добрая значимая традиция будет только развиваться, – сказала она.



Лауреатом премии в номинации «Традиционная народная культура» стала Галина Чебунина, руководитель народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» культурно-досугового центра села Тарбагатай в Республике Бурятии.



- Наш ансамбль «Судьбинушка» из Тарбагатайского района сегодня на ВДНХ в Москве получил премию «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Руководителю ансамбля Галине Ермолаевне премию вручила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова. Поздравляю наш творческий коллектив, поздравляю Тарбагайский район и всю Бурятию. Богатство культуры наших семейских теперь звучит ещё громче – на всю страну! – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Как сообщает пресс-служба правительства РФ, премия «Душа России» присуждается ежегодно за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению. С 2022 года премия была переведена в ведение министерства культуры России.

