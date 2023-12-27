Он появился в Улан-Удэнском авиационном техникуме
26 декабря в столице Бурятии состоялось торжественное открытие учебно-производственного комплекса на базе Улан-Удэнского авиационного техникума. На открытии присутствовали почётные гости.
Для гостей была организована экскурсия по новым площадкам учебно-производственного комплекса. Он будет работать в трёх основных направлениях:
- Производство: детали для производства вертолётов по заказам Улан-Удэнского авиационного завода, изделия для нужд СВО;
- Организация практического обучения по специальностям и рабочим профессиям «Машиностроение» и «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
- Обучение по коротким программам: профессионального обучения, повышения квалификации, общеразвивающих программ для детей и взрослых, а также для проведения мастер-классов и профессиональных проб.
Напомним, что в течение этого года были проведены ремонтные работы в учебном корпусе №3, закуплено и запущено оборудование, пройдены программы повышения квалификации преподавателями. Созданы 12 зон под разные виды работ (слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и другие).
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, учебно-производственный комплекс был создан с целью привлечения студентов к практической деятельности по изготовлению продукции на заказ от предприятий. Создание условий, приближенных к условиям будущей работы на предприятиях, позволит будущим специалистам быстрее адаптироваться к производственной среде, а также предоставит им возможность дополнительного заработка во время обучения.
В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
Общество, Фото:
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