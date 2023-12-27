27 декабря

26 декабря

Популярное

В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс

В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Он появился в Улан-Удэнском авиационном техникуме

26 декабря в столице Бурятии состоялось торжественное открытие учебно-производственного комплекса на базе Улан-Удэнского авиационного техникума. На открытии присутствовали почётные гости.

Для гостей была организована экскурсия по новым площадкам учебно-производственного комплекса. Он будет работать в трёх основных направлениях:
- Производство: детали для производства вертолётов по заказам Улан-Удэнского авиационного завода, изделия для нужд СВО;
- Организация практического обучения по специальностям и рабочим профессиям «Машиностроение» и «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
- Обучение по коротким программам: профессионального обучения, повышения квалификации, общеразвивающих программ для детей и взрослых, а также для проведения мастер-классов и профессиональных проб.

Напомним, что в течение этого года были проведены ремонтные работы в учебном корпусе №3, закуплено и запущено оборудование, пройдены программы повышения квалификации преподавателями. Созданы 12 зон под разные виды работ (слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и другие).

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, учебно-производственный комплекс был создан с целью привлечения студентов к практической деятельности по изготовлению продукции на заказ от предприятий. Создание условий, приближенных к условиям будущей работы на предприятиях, позволит будущим специалистам быстрее адаптироваться к производственной среде, а также предоставит им возможность дополнительного заработка во время обучения.
Бурятия ссузы образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
Общество, 27.12.2023
Он появился в Улан-Удэнском авиационном техникуме
На севере Бурятии долгожитель отпраздновала свой юбилей
На севере Бурятии долгожитель отпраздновала свой юбилей
Общество, 27.12.2023
90-й день рождения отметила жительница Баунтовского района
В вузе Бурятии открылся музей его истории
В вузе Бурятии открылся музей его истории
Общество, 27.12.2023
Проект реализовывался в течение года
В Бурятии определили лучшие куклы республики
В Бурятии определили лучшие куклы республики
Общество, 27.12.2023
Участие приняли 26 мастериц региона
В Забайкалье родилась ещё одна тройня
В Забайкалье родилась ещё одна тройня
Общество, 27.12.2023
Она появилась в семье из села Капцегайтуй
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом премии «Душа России»
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом премии «Душа России»
Общество, 27.12.2023
Руководителя коллектива наградила вице-премьер правительства РФ
В Улан-Удэ наградили жителей Советского района
В Улан-Удэ наградили жителей Советского района
Общество, 27.12.2023
Они получили знак отличия и юбилейные медали
Почти половина улан-удэнцев не изменяют новогодним обычаям
Почти половина улан-удэнцев не изменяют новогодним обычаям
Общество, 27.12.2023
Они соблюдают особые приметы и ритуалы 31 декабря
СПИД Центр протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии
СПИД Центр протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии
Общество, 27.12.2023
500 жителей Бурятии прошли экспресс-тестирование на ВИЧ за 2 недели в рамках 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИД
Спасатели Бурятии за 20 лет спасли более 1900 человек
Спасатели Бурятии за 20 лет спасли более 1900 человек
Общество, 27.12.2023
Они сегодня отмечают профессиональный праздник
В Иркутской области сотрудница банка спасла бабушку от мошенников
В Иркутской области сотрудница банка спасла бабушку от мошенников
Общество, 27.12.2023
Женщина собиралась перевести миллион «на лечение племянника»
В Бурятии ёлку в школе-интернате украсили экоигрушками
В Бурятии ёлку в школе-интернате украсили экоигрушками
Общество, 27.12.2023
На новогоднем дереве красуются ёжики из шишек, рыбка из косточки манго и другие игрушки
В Бурятии прояснили ситуацию с платными пробными экзаменами
В Бурятии прояснили ситуацию с платными пробными экзаменами
Общество, 27.12.2023
Некоторых родителей школьников эта ситуация весьма возмутила
Бурятию в феврале ждёт трёхдневный уик-энд
Бурятию в феврале ждёт трёхдневный уик-энд
Общество, 27.12.2023
Дополнительный выходной в республике устроят в честь Сагаалгана

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^