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В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку

В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
Общество,  Фото:КГХ
Символ наступающего праздника на площади Советов наконец-то зажгли

На главной ёлке Улан-Удэ, которая находится в самом центре города, на площади Советов, включили новогоднюю иллюминацию. Видео с зелёной красавицей опубликовали в официальном telegram-канале комитета городского хозяйства в соцсетях.

 
На новогоднее дерево повесили 1000 красных и золотых шаров и гирлянды – правда, немного другие, чем прошлой зимой. Эта каркасная зелёная красавица радует горожан уже не первый год.

Строительство ледового городка на площади завершается. Работы стартовали в конце ноября, а убрать всё должны не позже 19 февраля 2024-го. Впрочем, демонтаж ещё могут перенести – это зависит от погодных условий.

В центре уже появилась большая деревянная горка – она откроется со дня на день, а также павильоны, где будут продавать напитки, еду и сувениры. Кроме того, на площади будет катушка поменьше, сцена плюс шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте. А ещё – шатёр «Звёздное небо» и 13 скульптур изо льда с подсветкой от местных предприятий. К Деду Морозу, Снегурочке и символу наступающего 2024 года – Дракону – скоро добавятся Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт, Змей Горыныч и другие.

Открытие главной новогодней ёлки города состоится в пятницу, 29 декабря (возрастное ограничение – 0+). Оно начнётся в 17:00. В программе – прологовая композиция «Утро в зимнем лесу», выступления творческих коллективов и ансамблей и вокально-хореографические композиции. За полчаса до этого стартует анимационная программа. «Разбавит» представление официальная часть.

С наступающим праздником улан-удэнцев поздравят первые лица города и республики. А вот новогоднего фейерверка на площади Советов в этот раз не будет – впрочем, как и в прошлом году.


Новый год праздник ёлка ледовый городок

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