Она не хотела помогать собственному ребёнку
Недавно перед судом предстала жительница Баргузинского района, против которой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Ранее её обязали перечислять алименты на своего несовершеннолетнего ребёнка, однако женщина этого не делала. Он долго уклонялась от своей обязанности и не работала официально.
В итоге горе-мать приговорили к обязательным работам. Сельчанка не стала обжаловать это решение. Оно уже вступило в законную силу.
В Бурятии злостную алиментщицу приговорили к исправительным работам
Общество, Фото:
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