Он не будет работать один день
На этой неделе в Бурятии приостановят работу пункта пропуска «Ханх-Монды» в Тункинском районе, на границе с Монголией. Его закроют для людей и транспортных средств в пятницу, 29 декабря.
Это связано с празднованием Дня независимости Монголии, рассказали представители ФГКУ «Росгранстрой». В ведомстве попросили учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-монгольской государственной границы.
В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их вручил глава республики Алексей Цыденов
Спортсменки республики заняли 4 первых места
Он не будет работать один день
Символ наступающего праздника на площади Советов наконец-то зажгли
Хамбо Лама заявил, что там находится вулкан с ядовитыми газами
У Леонида Иннокентьевича пять детей, 11 внуков и шесть правнуков
Золто Арсаланова отметили высокой наградой за подвиг на СВО
31 декабря они едят «Оливье», ходят в баню и загадывают желания под бой курантов
«Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
Он забрал собаку из приюта
Его провёл иерей Владимир Чащин
Занятия для юных спасателей проводят сотрудники МЧС
Улицу, где они постоянно застревают, пообещали расширить
Жители республики рискуют нарваться на мошенников в мессенджерах
В нацпарке подвели итоги новогодней экоакции