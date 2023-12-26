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Житель Бурятии отметил 90-летие

Житель Бурятии отметил 90-летие
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо"
У Леонида Иннокентьевича пять детей, 11 внуков и шесть правнуков

Житель Кяхтинского района Бурятии Леонид Иннокентьевич Леснеев отметил 90-летие, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7». Юбиляр - участник трудового фронта, ветеран труда.


Долгожитель родился 26 ноября 1933 года в селе Мурочи. С 1 по 3 класс учился в селе Мурочи, а с 4 по 7 классы ходил пешком в Чикойскую школу.

В 1952 году отправился на срочную службу в Хабаровск. Осенью 1955 года демобилизовался. В 1957 году начал трудовую деятельность в зольном цехе Чикойского кожевенного завода имени Дзержинского.

В том же году поступил в ДОСААФ на курсы водителей. В 1962 году устроился водителем в совхоз «Кяхтинский» и трудился там вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1993-м.

С 1994 по 1996 годы работал водителем Чикойской поселковой администрации.

За период работы в совхозе «Кяхтинский» неоднократно был представлен к наградам: знаки «Победитель социалистического соревнования», звания «Лучший шофёр района», юбилейная почётная грамота исполкома районного городского совета народных депутатов в честь 250-летия со дня основания Кяхты.

Также награждён медалями в честь 65-й, 70-й, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

С супругой Лидией Александровной вырастили и воспитали пятерых детей. Сейчас у долгожителя 11 внуков и шесть правнуков.


юбилей долгожители

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