В районе Бурятии проходит благотворительная «Ёлка желаний»

Желающие могут подарить «новогоднее чудо» детям



В Закаменском районе Бурятии объявлена благотворительная акция «Ёлка желаний». Мероприятие проводится для детей, проживающих в Закаменском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, а также для детей военнослужащих, находящихся на СВО.



- «Ёлка желаний 2023» – это возможность стать частью большого и доброго дела, подарив новогоднее чудо детям, которые оказались в трудной ситуации и детям чьи папы сейчас защищают нашу Родину. Исполнителем может стать любой человек, как частное лицо, так и представители государственных учреждений и коммерческих организаций, - сообщает администрация Закаменского района.



Подарки принимаются по 29 декабря в районном ресурсном центре детей и молодёжи «Добродом» по адресу: г. Закаменск, ул. Титова 14а, 2 этаж.



Возрастное ограничение: 0+.

