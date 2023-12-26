В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Школьников собираются отучать от вредной привычки



В Улан-Баторе администрация столицы Монголии издала распоряжение, запрещающее продажу электронных сигарет и аксессуаров к ним лицам младше 18 лет. Данная мера принята, чтобы сократить употребление электронных сигарет несовершеннолетними.



Управление образования столицы страны провело исследование среди 205 учащихся общеобразовательных школ и установило, что около 9 тысяч детей употребляют электронные сигареты. Из них 77,6% - мальчики, остальные – девочки.



Ранее в Монголии провели исследование, в котором выявили, что длительное употребление электронных сигарет негативно влияет на развитие мозга подростков, а также представляет опасность для их здоровья. В частности, электронные сигареты или системы электронной доставки никотина вызывают расстройства, умственную отсталость, зависимость и перфорацию лёгких.



- Я хочу, чтобы предприятия несли ответственность за здоровье детей, которые являются будущим Монголии, и подавали хороший пример обществу. Поэтому мы настоятельно призываем вас не продавать электронные сигареты ради небольшой прибыли и не наносить вред здоровью детей, - заявили в пресс-службе мэра Улан-Батора.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в настоящее время 111 стран мира регулируют использование электронных сигарет.



