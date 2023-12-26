26 декабря

25 декабря

Популярное

В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним

В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьников собираются отучать от вредной привычки

В Улан-Баторе администрация столицы Монголии издала распоряжение, запрещающее продажу электронных сигарет и аксессуаров к ним лицам младше 18 лет. Данная мера принята, чтобы сократить употребление электронных сигарет несовершеннолетними.

Управление образования столицы страны провело исследование среди 205 учащихся общеобразовательных школ и установило, что около 9 тысяч детей употребляют электронные сигареты. Из них 77,6% - мальчики, остальные – девочки.

Ранее в Монголии провели исследование, в котором выявили, что длительное употребление электронных сигарет негативно влияет на развитие мозга подростков, а также представляет опасность для их здоровья. В частности, электронные сигареты или системы электронной доставки никотина вызывают расстройства, умственную отсталость, зависимость и перфорацию лёгких.

- Я хочу, чтобы предприятия несли ответственность за здоровье детей, которые являются будущим Монголии, и подавали хороший пример обществу. Поэтому мы настоятельно призываем вас не продавать электронные сигареты ради небольшой прибыли и не наносить вред здоровью детей, - заявили в пресс-службе мэра Улан-Батора.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в настоящее время 111 стран мира регулируют использование электронных сигарет.

Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
Общество, 26.12.2023
Их вручил глава республики Алексей Цыденов
Лучницы Бурятии победили на чемпионате ДФО и СФО
Лучницы Бурятии победили на чемпионате ДФО и СФО
Общество, 26.12.2023
Спортсменки республики заняли 4 первых места
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
Общество, 26.12.2023
Символ наступающего праздника на площади Советов наконец-то зажгли
Лидер российских буддистов рассказал о «шабаше» на Лысой горе
Лидер российских буддистов рассказал о «шабаше» на Лысой горе
Общество, 26.12.2023
Хамбо Лама заявил, что там находится вулкан с ядовитыми газами
Житель Бурятии отметил 90-летие
Житель Бурятии отметил 90-летие
Общество, 26.12.2023
У Леонида Иннокентьевича пять детей, 11 внуков и шесть правнуков
Военному из Бурятии, пленившему 11 украинских морпехов, вручили орден Мужества
Военному из Бурятии, пленившему 11 украинских морпехов, вручили орден Мужества
Общество, 26.12.2023
Золто Арсаланова отметили высокой наградой за подвиг на СВО
Улан-удэнцы рассказали о любимых новогодних традициях
Улан-удэнцы рассказали о любимых новогодних традициях
Общество, 26.12.2023
31 декабря они едят «Оливье», ходят в баню и загадывают желания под бой курантов
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Общество, 26.12.2023
 «Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
В улан-удэнской колонии прошло богослужение
В улан-удэнской колонии прошло богослужение
Общество, 26.12.2023
Его провёл иерей Владимир Чащин
В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями
В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями
Общество, 26.12.2023
Улицу, где они постоянно застревают, пообещали расширить
«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода
«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода
Общество, 26.12.2023
Жители республики рискуют нарваться на мошенников в мессенджерах
Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Общество, 26.12.2023
В нацпарке подвели итоги новогодней экоакции 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^