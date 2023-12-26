Он забрал собаку из приюта
Улан-удэнец Владимир взял из собачьего приюта пёсика. Молодой человек со своей возлюбленной хотели обзавестись домашним питомцем породой хаски. И такую собаку, нуждающуюся в доме, они нашли без труда. А первым делом отправились ветеринарную станцию, чтобы зарегистрировать животное.
Собачку назвали Умкой.
- Сначала на Эмка отзывалась, а потом – Умка, то есть умная собака. Хотели хаски, эту взяли, - пояснил новый владелец животного.
В управлении ветеринарии Бурятии подчеркнули, что Владимир поступил ответственно и напомнили, что для взрослых собак необходима ежегодная вакцинация от бешенства. Её делают, начиная с двухмесячного возраста.
Житель Улан-Удэ приютил бездомного хаски
Общество, Фото:
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