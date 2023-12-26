В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Их вручил глава республики Алексей Цыденов



25 представителей Бурятии удостоены государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Церемония награждения прошла вчера, 25 декабря, в национальной библиотеке республики.



- У нас молодая республика. Вы проявляете себя во всех сферах нашей жизни: социальной, общественной, технической, научно-исследовательской, творческой, спортивной. И везде вы впереди. Вы делаете будущее нашей республики и страны. И оно в ваших надёжных руках, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Лауреаты получили не только признание, но и стали первыми обладателями увеличенной премии в размере 30 000 рублей.



Лауреатами в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» стали:

- Диана Мануева, студентка II курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;

- Никита Суханов, самозанятый, ведущий деятельность в сфере режиссуры и продюсерства;

- Виктория Фельдман, студентка III курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Алтана Асхаева, студентка IV курса Восточно-Сибирского государственного института культуры»;

- Никита Машанов, студент II курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления».



В номинации «Научно-техническое творчество и учебно¬исследовательская деятельность»:

- Аяна С., ученица 9 класса гимназии №33 Улан-Удэ»;

- Любовь Токтохоева, студентка IV курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Анна Дамбинова, студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры»;

- Захар Матвеев, аспирант II курса Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;

- Татьяна Спиридонова, научный сотрудник Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук.



В номинации «Профессиональное мастерство»:

- Ксения Хохрякова, педагог дополнительного образования Детской школы искусств №6 Улан-Удэ;

- Дарима Воронина, преподаватель Курумканской детской школы искусств;

- Ринчима Зундуева, преподаватель специальных дисциплин Бурятского республиканского педагогического колледжа»;

- Наталья Цыремпилова, преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса»;

- Ирина Спирякова, педагог дополнительного образования ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия».



В номинации «Художественное творчество»:

- Максим З., студент колледжа искусств имени Петра Чайковского;

- Анна Ломака, педагог дополнительного образования Заиграевского центра детско-юношеского творчества и Заиграевской детской школы искусств;

- Аяна Б., ученица Бурятской республиканской цирковой школы;

- Антон Брындин, студент Восточно-Сибирского государственного института культуры;

- Чингис Лыгденов, учитель Ехэ-Цакирской средней общеобразовательной школы.



В номинации «Любительский спорт»:

- Рамазан А., ученик 9 класса Бичурской средней общеобразовательной школы №2;

- Руслан А., ученик 10 класса Бичурской средней общеобразовательной школы №2;

- Баир Бадмаев, студент I курса магистратуры Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Дарья К., ученица 10 класса Селенгинской средней общеобразовательной школы;

- Очир Ц., ученик 10 класса Ульдургинской средней общеобразовательной школы.



- Отметим, в этом году на конкурс по поддержке талантливой молодёжи было подано 97 заявок, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



