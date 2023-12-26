26 декабря

25 декабря

Популярное

В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями

В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Их вручил глава республики Алексей Цыденов

25 представителей Бурятии удостоены государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Церемония награждения прошла вчера, 25 декабря, в национальной библиотеке республики.

- У нас молодая республика. Вы проявляете себя во всех сферах нашей жизни: социальной, общественной, технической, научно-исследовательской, творческой, спортивной. И везде вы впереди. Вы делаете будущее нашей республики и страны. И оно в ваших надёжных руках, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Лауреаты получили не только признание, но и стали первыми обладателями увеличенной премии в размере 30 000 рублей.

Лауреатами в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» стали:
- Диана Мануева, студентка II курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
- Никита Суханов, самозанятый, ведущий деятельность в сфере режиссуры и продюсерства;
- Виктория Фельдман, студентка III курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Алтана Асхаева, студентка IV курса Восточно-Сибирского государственного института культуры»;
- Никита Машанов, студент II курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления».

В номинации «Научно-техническое творчество и учебно¬исследовательская деятельность»:
- Аяна С., ученица 9 класса гимназии №33 Улан-Удэ»;
- Любовь Токтохоева, студентка IV курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Анна Дамбинова, студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры»;
- Захар Матвеев, аспирант II курса Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;
- Татьяна Спиридонова, научный сотрудник Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук.

В номинации «Профессиональное мастерство»:
- Ксения Хохрякова, педагог дополнительного образования Детской школы искусств №6 Улан-Удэ;
- Дарима Воронина, преподаватель Курумканской детской школы искусств;
- Ринчима Зундуева, преподаватель специальных дисциплин Бурятского республиканского педагогического колледжа»;
- Наталья Цыремпилова, преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса»;
- Ирина Спирякова, педагог дополнительного образования ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия».

В номинации «Художественное творчество»:
- Максим З., студент колледжа искусств имени Петра Чайковского;
- Анна Ломака, педагог дополнительного образования Заиграевского центра детско-юношеского творчества и Заиграевской детской школы искусств;
- Аяна Б., ученица Бурятской республиканской цирковой школы;
- Антон Брындин, студент Восточно-Сибирского государственного института культуры;
- Чингис Лыгденов, учитель Ехэ-Цакирской средней общеобразовательной школы.

В номинации «Любительский спорт»:
- Рамазан А., ученик 9 класса Бичурской средней общеобразовательной школы №2;
- Руслан А., ученик 10 класса Бичурской средней общеобразовательной школы №2;
- Баир Бадмаев, студент I курса магистратуры Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Дарья К., ученица 10 класса Селенгинской средней общеобразовательной школы;
- Очир Ц., ученик 10 класса Ульдургинской средней общеобразовательной школы.

- Отметим, в этом году на конкурс по поддержке талантливой молодёжи было подано 97 заявок, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Бурятия награждение молодежь премия государственная премия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
Общество, 26.12.2023
Их вручил глава республики Алексей Цыденов
Лучницы Бурятии победили на чемпионате ДФО и СФО
Лучницы Бурятии победили на чемпионате ДФО и СФО
Общество, 26.12.2023
Спортсменки республики заняли 4 первых места
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
Общество, 26.12.2023
Символ наступающего праздника на площади Советов наконец-то зажгли
Лидер российских буддистов рассказал о «шабаше» на Лысой горе
Лидер российских буддистов рассказал о «шабаше» на Лысой горе
Общество, 26.12.2023
Хамбо Лама заявил, что там находится вулкан с ядовитыми газами
Житель Бурятии отметил 90-летие
Житель Бурятии отметил 90-летие
Общество, 26.12.2023
У Леонида Иннокентьевича пять детей, 11 внуков и шесть правнуков
Военному из Бурятии, пленившему 11 украинских морпехов, вручили орден Мужества
Военному из Бурятии, пленившему 11 украинских морпехов, вручили орден Мужества
Общество, 26.12.2023
Золто Арсаланова отметили высокой наградой за подвиг на СВО
Улан-удэнцы рассказали о любимых новогодних традициях
Улан-удэнцы рассказали о любимых новогодних традициях
Общество, 26.12.2023
31 декабря они едят «Оливье», ходят в баню и загадывают желания под бой курантов
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Общество, 26.12.2023
 «Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
В улан-удэнской колонии прошло богослужение
В улан-удэнской колонии прошло богослужение
Общество, 26.12.2023
Его провёл иерей Владимир Чащин
В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями
В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями
Общество, 26.12.2023
Улицу, где они постоянно застревают, пообещали расширить
«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода
«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода
Общество, 26.12.2023
Жители республики рискуют нарваться на мошенников в мессенджерах
Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Общество, 26.12.2023
В нацпарке подвели итоги новогодней экоакции 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^