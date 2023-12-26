В Улан-Удэ шестиклассников посвятили в кадеты пожарно-спасательному направлению

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Занятия для юных спасателей проводят сотрудники МЧС



В улан-удэнской школе №19 шестиклассников торжественно приняли в кадеты по пожарно-спасательному направлению. Курирует этот класс главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



Поздравить учеников пришли представители Главного управления МЧС России по Бурятии, Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, педагоги и старшие товарищи.



Кадеты принесли клятву.



- Я хочу, чтобы вы гордо, с достоинством несли это славное звание, чтобы постигали азы спасательного дела настойчиво и твёрдо. В жизни это вам обязательно пригодится, - пожелал Николай Зайцев.



В школе №19 это второй такой класс. В течение года сотрудники МЧС проводят для ребят уроки и практические занятия. Отмечается, что особое внимание уделяется «обучению культуры безопасности жизнедеятельности, формированию чувства товарищества и самодисциплины».





