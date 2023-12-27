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В Бурятии теннисисты соревновались за призы Загустайского дацана

В Бурятии теннисисты соревновались за призы Загустайского дацана
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
На турнире успешно выступили спортсмены из Монголии

24 декабря в Бурятии прошёл традиционный турнир по настольному теннису на призы Загустайского дацана. В соревнованиях приняли участие 151 спортсмен из Селенгинского, Закаменского, Джидинского, Иволгинского, Кяхтинского районов, города Улан-Удэ и Монголии.

Как сообщили комитете по физической культуре администрации Селенгинского района, в абсолютном первенстве у мужчин победил Илья Д. выступавший за Кяхту. У женщин - Далжинзуу из Монголии.

Также призёрами стали:

Девочки 2015 г.р. и младше
Первое место - Арюна Б. (Иволгинск)
Второе место - Долгоон (Монголия)
Третье место - Арьяна П. (Иволгинск)

Мальчики 2015 г.р. и младше
Первое место - Мэгуун (Монголия)
Второе место - Егор М. (Улан -Удэ)
Третье место - Глеб П. (Гусиноозёрск)

Девочки 2014-2013 гг.р.
Первое место - Аялгуу (Монголия)
Второе место - Цыренчимит (Монголия)
Третье место - Сарюна Р. (Гусиноозёрск)

Мальчики 2014-2013 гг.р.
Первое место - Артур Ц. (Улан-Удэ)
Второе место - Хишингбаяр (Монголия)
Третье место - Бэлигто Ц. (Улан-Удэ)

Девушки 2012-2011 гг.р.
Первое место - Цэцэгурэн (Монголия)
Второе место - Цэрэнханд (Монголия)
Третье место - Долгоонжуур (Монголия)

Юноши 2012-2011 гг.р.
Первое место - Тэмухин (Монголия)
Второе место - Садбэлиг (Монголия)
Третье место - Намсарэй (Монголия)

Девушки 2008-2010 гг.р.
Первое место – Дарису Г. (Улан-Удэ)
Второе место - Анхмаа (Монголия)
Третье место - Анастасия Б. (Улан-Удэ)

Юноши 2008-2010 гг.р.
Первое место – Алексей Б.
Второе место – Майдар Д.
Третье место – Дугар Ц.

Девушки 2007-2006 гг.р.
Первое место - Виктория С. (Улан-Удэ)
Второе место - Сайжина Ц. (Гусиноозёрск)
Третье место - Екатерина Я. (Гусиноозёрск)

Юноши 2007-2006 гг.р.
Первое место - Илья Д. (Кяхта)
Второе место - Станислав Б. (Улан -Удэ)
Третье место - Баги (Монголия)

Женщины 18-39 лет
Первое место - Дохчинцуу (Монголия)
Второе место - Сэлэнгэмурун (Монголия)
Третье место - Наранбанзад (Монголия)

Мужчины 18-39 лет
Первое место – Дамдин Дамдинов
Второе место – Тимур Дашиев
Третье место - Аюр-Зана Менжиков

Женщины 40+
Первое место – Сэсэгма Санданова
Второе место – Роза Ринчинова
Третье место – Дулма Дашицыренова

Мужчины 40+
Первое место - Станислав Дашижапов (Гусиноозёрск)
Второе место – Солбон Дашинимаев (Гусиноозёрск)
Третье место – Булат Шотхоев
Бурятия настольный теннис спорт

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