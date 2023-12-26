26 декабря

25 декабря

Популярное

В районе Бурятии прошёл республиканский турнир по лёгкой атлетике

В районе Бурятии прошёл республиканский турнир по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:сообщает администрация Заиграевского района
Соревнования проводились в Онохое

В Заиграевском районе Бурятии состоялся республиканский турнир по лёгкой атлетике на призы заслуженного тренера РБ Валерия Бражника. В соревнованиях в Онохое приняли участие около 80 спортсменов.

- Валерий Иванович – самый титулованный тренер Республики Бурятия, а также Онохойской спортивной школы: заслуженный работник физической культуры и спорта РБ, доцент кафедры спортивных дисциплин, отличник физической культуры и спорта России, заслуженный тренер РБ, награждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта России», подготовил плеяду МС, КМС, перворазрядников по лёгкой атлетике, - сообщает администрация Заиграевского района.

По итогам турнира призёрами стали:

Мальчики 2011 г.р. и младше
Первое место – Артём А.
Второе место – Алексей Л.
Третье место – Андрей Г.

Юноши 2009-2010 гг.р.
Первое место – Никита Б.
Второе место – Ян О.
Третье место – Михаил Г.

Юноши 2007-2008 гг.р
Первое место – Андрей С.
Второе место – Руслан Б.
Третье место – Александр К.

Девочки 2011г.р и младше
Первое место – Мария А.
Второе место – Ксения К.
Третье место – Милана Г.

Девушки 2009-2010 гг.р.
Первое место – Дарья К.
Второе место – Арина З.
Третье место – Екатерина В.

Девушки 2007-2008 гг.р.
Первое место – Елена К.
Второе место – Мария К.
Третье место – Алёна П.

Победители и призёры награждены кубками, медалями и именными дипломами. Самым маленьким участникам вручены дипломы «За волю к Победе».

Бурятия легкая атлетика спорт Заиграевский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите
«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите
Общество, 26.12.2023
Победители конкурса разделили призовой фонд размером в 320 тысяч рублей
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
Общество, 26.12.2023
Дети исполнили первые композиции в рамках новогоднего концерта
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
Общество, 26.12.2023
В республике объявили победителей грантового конкурса научных проектов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
Общество, 26.12.2023
Среди них есть представители Бурятии
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
Общество, 26.12.2023
Третье место у спортсменов из Забайкалья
Медучреждение Бурятии победило на всероссийском конкурсе
Медучреждение Бурятии победило на всероссийском конкурсе
Общество, 26.12.2023
Республиканский наркодиспансер выиграл номинацию «Медицинская и социальная реабилитация»
«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок
«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок
Общество, 26.12.2023
Сельчане заявили, что уже с трудом поднимаются по лестницам
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии высказалась о «голой» вечеринке у Ивлеевой
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии высказалась о «голой» вечеринке у Ивлеевой
Общество, 26.12.2023
Оксане Бухольцевой оказалось абсолютно всё равно, как развлекаются российские селебрити
Ушёл из жизни известный иркутский писатель
Ушёл из жизни известный иркутский писатель
Общество, 26.12.2023
Альберту Гурулёву в этом году исполнилось 89 лет
В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
Общество, 26.12.2023
Школьников собираются отучать от вредной привычки
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
Общество, 26.12.2023
Символ наступающего праздника на площади Советов наконец-то зажгли
В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
Общество, 26.12.2023
Их вручил глава республики Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^