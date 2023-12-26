Лучницы Бурятии победили на чемпионате ДФО и СФО

Общество, Фото: ЦСП РБ

Спортсменки республики заняли 4 первых места



С 20 по 24 декабря в Красноярске прошёл чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из 11 регионов России: Республики Алтай, Хакасии, Тувы, Бурятии, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областей, Красноярского и Хабаровского краёв.



Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, лучники сборной команды Бурятии выиграли 6 призовых мест. «Золото» в личном зачёте завоевали Виктория Харитонова (классический лук) и Сойжина Соктоева (блочный лук). Второе место у Виктории Будаевой в личном зачёте в стрельбе из классического лука.



В командном зачёте первые места выиграли Виктория Будаева, Виктория Харитонова и Анна Барадиева в стрельбе из классического лука, а также Радмила Шойдонова, Сойжина Соктоева, Анастасия Макарова в стрельбе из блочного лука. Санжи Халудоров, Санжэ Цыдыпов и Баясхалан Батуев стали третьими в командном зачёте у мужчин в стрельбе из классического лука.

