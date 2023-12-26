26 декабря

25 декабря

Популярное

В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями

В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Улицу, где они постоянно застревают, пообещали расширить

Транспортный коллапс на Элеваторе в Улан-Удэ уже давно не редкость. Очередной такой произошёл на минувшей неделе, 19 декабря. Изначально из-за автомобильных пробок на улице Гагарина трамваи, курсирующие по маршрутам № 1 и 2, шли с опозданием на 10-15 минут, а после время их ожидания увеличилось до 15-20.

Дело было в час пик, когда люди возвращаются домой с работы. В ожидании транспорта улан-удэнцы мёрзли на остановках, а морозы в те дни стояли сильные.

Ситуация повторилась в пятницу, 23-го. Жители бурятской столицы поинтересовались в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая», «когда это закончится».

- Все мы знаем и понимаем, из-за чего это. Из-за того, что рельсы на Гагарина совмещены с проезжей частью и автомобилисты не пропускают трамваи на уровне инстинкта. Маршрутчики делают так намеренно, – высказался один из подписчиков.
 
В администрации Улан-Удэ сообщили, что в 2024 году на вышеупомянутом участке запланировали «уширение проезжей части» по направлению к проспекту 50-летия Октября. Пользователи уточнили, что это даст.

- Уширение проезжей части до двух полос на Гагарина позволит убрать автомобили с трамвайных путей, – пояснили в мэрии.

Кстати, местные урбанисты ещё год назад предлагали сделать там отдельную полосу для общественного транспорта и автомобилей экстренных служб.

- Тут всего 300 метров затора, а трамваи и автобусы в часы пик отклоняются от расписания и задерживаются на 5-15 минут, – заявили тогда эксперты. – На Гагарина проходят два самых популярных трамвайных маршрута – № 1 и 2, которые обслуживают крупные районы – Шишковку, проспект Автомобилистов и 40-е кварталы.

Пассажиры, которые ждут опаздывающие трамваи, спешат скорее сесть туда, и вагоны оказываются переполнены. Зато следующие за ними – практически пустые. По подсчётам, утром и в обед трамваи идут через Гагарина в сторону проспекта 50-летия Октября 5-7 минут, а по вечерам – уже 8-12, если нет серьёзных пробок.
трамвай транспорт дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии прошло богослужение
В улан-удэнской колонии прошло богослужение
Общество, 26.12.2023
Его провёл иерей Владимир Чащин
В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями
В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями
Общество, 26.12.2023
Улицу, где они постоянно застревают, пообещали расширить
«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода
«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода
Общество, 26.12.2023
Жители республики рискуют нарваться на мошенников в мессенджерах
Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Общество, 26.12.2023
В нацпарке подвели итоги новогодней экоакции 
Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду
Жителям Бурятии объяснили, как выбрать безопасную гирлянду
Общество, 26.12.2023
Специалисты советуют покупать новогодние украшения мощностью в 50 Ватт
В райцентре в Бурятии назревает народное недовольство из-за многострадального моста
В райцентре в Бурятии назревает народное недовольство из-за многострадального моста
Общество, 26.12.2023
Местные жители, ждущие ремонт второй год, уже собрались писать жалобу на чиновников
В столице Бурятии за ночь «пропесочили» 150 опасных участков
В столице Бурятии за ночь «пропесочили» 150 опасных участков
Общество, 26.12.2023
Коммунальщики усиленно подсыпают центральные улицы города
Улан-удэнцы рванули в Иркутскую область и Тыву
Улан-удэнцы рванули в Иркутскую область и Тыву
Общество, 26.12.2023
Жители бурятской столицы продолжают бегство с малой родины

Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке
Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке
Общество, 26.12.2023
Горожане, попенявшие рабочим из-за горки с «трамплином», полезли на неё раньше времени

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^