Улан-удэнцы рассказали о любимых новогодних традициях



Представители сервиса SuperJob опросили жителей бурятской столицы и узнали, что они больше всего любят делать в Новый год. Большинство (13%), как выяснилось – украшать ёлку, 10% – обмениваться подарками, а по 7% не изменяют обычаю устраивать застолье и загадывать желания под бой курантов.



Ещё 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю ночь. Готовку традиционных блюд в качестве любимой традиции назвали 4% респондентов. По 3% запускают фейерверки и пьют шампанское, 2% едят «Оливье», по 1% ходят в баню или отправляются в путешествие. Остальные улан-удэнцы гуляют на улице, участвуют в лотереях, едят мандарины, катаются на лыжах, ездят на дачу или в деревню, поздравляют близких и друзей и примеряют новые наряды.



Только у 7% наших земляков нет любимых новогодних обычаев. У женщин это, как правило, украшение ёлки, у мужчин – застолье. Представительницы прекрасного пола 31 декабря любят загадывать желания, а сильная половина в этот день, как правило, отсыпается перед праздничной ночью.



