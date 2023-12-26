За медали боролись 20 команд
23 декабря в Селенгинском районе Бурятии прошло первенство республики по миниволей. Турнир, проходивший в Гусиноозёрске, был приурочен к празднованию Нового Года.
Участие в соревнованиях приняли 20 команд Бурятии. Они соревновались в трёх категориях: «микс до 200», «микс 200+» и «микс 240+», сообщает администрация района.
По итогам первенства медали распределились следующим образом:
«Микс до 200»
Первое место – «Спарта» (Гусиноозёрск)
Второе место – «Банзай» (Гусиноозёрск)
Третье место – «Аврора» (Улан-Удэ)
«Микс 200+»
Первое место – «Сэлэнгэ» (Гусиноозёрск)
Второе место – «Удача» (Улан-Удэ)
Третье место – «Урагша» (Улан-Удэ)
«Микс 240+»
Первое место – «Байкал» (Улан-Удэ)
Второе место – «Сотниково» (Сотниково)
Третье место – «Заря» (Улан-Удэ)
В Гусиноозёрске состоялось первенство Бурятии по миниволей
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