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Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки

Ёжик из шишки, рыба из мочалки: В Бурятии дети смастерили экоигрушки
Общество,  Фото: Национальный парк «Тункинский»
В нацпарке подвели итоги новогодней экоакции

Национальный парк «Тункинский» подвёл итоги социальной акции «Новогодняя экоигрушка «Подари радость».

В акции участвовали 30 детей из семи общеобразовательных учреждений. Работы принимались с 1 по 18 декабря. Участники акции своими руками создали новогодние украшения из природных и экологических материалов.

Дети смастерили ёжика из шишки, рыбку из старой мочалки, фетровых снегирей, оленя из фоамирана и другие оригинальные игрушки. Все созданные участниками акции игрушки украсят ёлку в Шимкинской школе-интернат.







Сотрудники отдела науки и экопросвещения ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» отметили работы:
- Кирсана Д., МБДОУ «Кыренский детский сад «Солнышко»;
- Есуны З., МБОУ «Зун-Муринская СОШ»;
- Этигела Д., МБДОУ «Харбятский детский сад»;
- Александры Т., МБДОУ «Токуренский детсад»;
- Дарины Т., МБОУ «Кыренская СОШ»;
- Екатерины Л., МБОУ «Тункинская СОШ им.Седова Ю.П.»;
- Маши С., МБДОУ «Зун-Муринский детсад».

Детей поблагодарили за проявленную активность и креативный подход. 

экология национальный парк

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