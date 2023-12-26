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«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода

«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители республики рискуют нарваться на мошенников в мессенджерах

В Бурятии набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники присылают в Viber, Telegram и другие мессенджеры сообщения с одинаковым текстом, в которых просят проголосовать за «племянницу». Текст примерно следующий: «У них в балетной школе конкурс проходит, путёвка в детский лагерь на кону. Немного голосов не хватает до победы».

Пользователи ведутся на это, переходят по ссылке якобы на сайт для голосования – и автоматически дают неизвестным доступ к своей учётной записи. Аккаунты у них «угоняют».
 
- Подобная схема опасна не только тем, что жертвы мошенников отправят им деньги. Получив доступ к профилю, аферисты ищут в переписках персональные данные, фотографии паспортов и других документов, с помощью которых могут оформить на жертву кредит и совершить другие противоправные действия, – предупредила в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина.

Детский омбудсмен добавила, что за последнюю неделю получила уже несколько sms с такой «просьбой», а вскоре владельцы номеров сообщили, что их аккаунты взломали.

- Будьте осторожны и не переходите по неизвестным ссылкам. Поделитесь этой информацией с близкими, – отметила уполномоченный.
мошенничество уполномоченный по правам ребенка

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