«Проголосуй за племянницу»: В Бурятии появилась новая схема развода



В Бурятии набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники присылают в Viber, Telegram и другие мессенджеры сообщения с одинаковым текстом, в которых просят проголосовать за «племянницу». Текст примерно следующий: «У них в балетной школе конкурс проходит, путёвка в детский лагерь на кону. Немного голосов не хватает до победы».





Пользователи ведутся на это, переходят по ссылке якобы на сайт для голосования – и автоматически дают неизвестным доступ к своей учётной записи. Аккаунты у них «угоняют».



- Подобная схема опасна не только тем, что жертвы мошенников отправят им деньги. Получив доступ к профилю, аферисты ищут в переписках персональные данные, фотографии паспортов и других документов, с помощью которых могут оформить на жертву кредит и совершить другие противоправные действия, – предупредила в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина.



Детский омбудсмен добавила, что за последнюю неделю получила уже несколько sms с такой «просьбой», а вскоре владельцы номеров сообщили, что их аккаунты взломали.



- Будьте осторожны и не переходите по неизвестным ссылкам. Поделитесь этой информацией с близкими, – отметила уполномоченный.