На севере Бурятии открыли ледовую переправу

Автозимник заработал в минувший понедельник, 25 декабря. Сооружение может выдержать до 10 тонн – это максимальная общая разрешённая масса одной единицы транспорта, рассказали в группе «Муя-инфо.24/7».







В Муйском районе ввели в эксплуатацию ледовую переправу через реку Муя. Она расположена на автодороге «Таксимо – Усть-Муя».