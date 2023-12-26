26 декабря

25 декабря

Популярное

Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае

Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
Общество,  Фото:ФК «Бурятия 2008»
Третье место у спортсменов из Забайкалья

С 23 по 24 декабря в КНР прошёл китайско-российско-монгольский молодёжный турнир по мини-футболу. Соревнования, прошедшие в Маньчжурии, были приурочены к китайско-российско-монгольскому международному фестивалю льда и снега.

В турнире приняло участие шесть команд: две команды из Китая (Хух-хото и «Снежные волки» из Маньчжурии), две команды из России («Бурятия 2008» и «Чита 2008»), две команды из Монголии («Дэрэн» (Улан-Батор) и из Восточного аймака).

Успешно выступила команда из Бурятии, впервые принимавшая участие в международном турнире. Вначале юные футболисты уверенно заняли первое место в своей группе, получив путёвку в полуфинал. В полуфинале они разгромили команду «Читы» со счётом 11-1. В финале Бурятия встретилась с командой «Снежных волков».

- Эмоции через край, голы в те и в другие ворота, жёлтые и красные карточки, крики на трибунах и на скамейке – всё было! Таким и должен быть финал! – поделился тренер команды Владимир Снегирёв.

Основное время завершилось ничьёй 4-4. В серии пенальти команда Бурятии показала себя с лучшей стороны, отразив два 6-метровых удара и успешно забив свои голы. Таким образом спортсмены республики заняли первое место соревнований.

На втором месте – команда из Маньчжурии. В матче за третье место читинцы выиграли у команды «Дэрэн» из Улан-Батора.

Бурятия Чита мини-футбол спорт Китай Монголия фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите
«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите
Общество, 26.12.2023
Победители конкурса разделили призовой фонд размером в 320 тысяч рублей
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
Общество, 26.12.2023
Дети исполнили первые композиции в рамках новогоднего концерта
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
Общество, 26.12.2023
В республике объявили победителей грантового конкурса научных проектов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
Общество, 26.12.2023
Среди них есть представители Бурятии
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
Общество, 26.12.2023
Третье место у спортсменов из Забайкалья
Медучреждение Бурятии победило на всероссийском конкурсе
Медучреждение Бурятии победило на всероссийском конкурсе
Общество, 26.12.2023
Республиканский наркодиспансер выиграл номинацию «Медицинская и социальная реабилитация»
«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок
«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок
Общество, 26.12.2023
Сельчане заявили, что уже с трудом поднимаются по лестницам
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии высказалась о «голой» вечеринке у Ивлеевой
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии высказалась о «голой» вечеринке у Ивлеевой
Общество, 26.12.2023
Оксане Бухольцевой оказалось абсолютно всё равно, как развлекаются российские селебрити
Ушёл из жизни известный иркутский писатель
Ушёл из жизни известный иркутский писатель
Общество, 26.12.2023
Альберту Гурулёву в этом году исполнилось 89 лет
В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
Общество, 26.12.2023
Школьников собираются отучать от вредной привычки
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
В Улан-Удэ зажгли главную новогоднюю ёлку
Общество, 26.12.2023
Символ наступающего праздника на площади Советов наконец-то зажгли
В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
Общество, 26.12.2023
Их вручил глава республики Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^