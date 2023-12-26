Третье место у спортсменов из Забайкалья
С 23 по 24 декабря в КНР прошёл китайско-российско-монгольский молодёжный турнир по мини-футболу. Соревнования, прошедшие в Маньчжурии, были приурочены к китайско-российско-монгольскому международному фестивалю льда и снега.
В турнире приняло участие шесть команд: две команды из Китая (Хух-хото и «Снежные волки» из Маньчжурии), две команды из России («Бурятия 2008» и «Чита 2008»), две команды из Монголии («Дэрэн» (Улан-Батор) и из Восточного аймака).
Успешно выступила команда из Бурятии, впервые принимавшая участие в международном турнире. Вначале юные футболисты уверенно заняли первое место в своей группе, получив путёвку в полуфинал. В полуфинале они разгромили команду «Читы» со счётом 11-1. В финале Бурятия встретилась с командой «Снежных волков».
- Эмоции через край, голы в те и в другие ворота, жёлтые и красные карточки, крики на трибунах и на скамейке – всё было! Таким и должен быть финал! – поделился тренер команды Владимир Снегирёв.
Основное время завершилось ничьёй 4-4. В серии пенальти команда Бурятии показала себя с лучшей стороны, отразив два 6-метровых удара и успешно забив свои голы. Таким образом спортсмены республики заняли первое место соревнований.
На втором месте – команда из Маньчжурии. В матче за третье место читинцы выиграли у команды «Дэрэн» из Улан-Батора.
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
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