Они начнутся уже на этой неделе
Жителей Бурятии, как всех россиян, ждут 10-дневные новогодние выходные. Они продлятся с 1 по 8 января 2024 года включительно. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей последним рабочим днём в этом году будет пятница, 29 декабря.
- Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году, - поясняли ранее в Минтруда.
Жителей Бурятии ждут длинные новогодние выходные
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Коммунальщики усиленно подсыпают центральные улицы города
«Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
Жители бурятской столицы продолжают бегство с малой родины
Но хитрость не удалась
Его задержали росгвардейцы
Горожане, попенявшие рабочим из-за горки с «трамплином», полезли на неё раньше времени
Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга
Родители детей потребовали перевести их на удалёнку
Праздничные мероприятия больше не могут проводить в актовом зале
Для украшения использованы новые гирлянды
В этом году за него борются 20 команд
Мероприятие состоится во второй половине марта следующего года
В Улан-Удэ днём -13
Общество, 25.12.2023
Открытие фестиваля состоится 30 января
Общество, 25.12.2023
Приказ об этом подписан министерством культуры РФ