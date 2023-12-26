Представление получил глава района
Прокуратура Кижингинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и не досчиталась в ходе проверки дорожных знаков.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, на перекрёстке улиц Найрамдал и Садовая в селе Кижинга отсутствовали знаки приоритета «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Это создавало условия для совершения дорожно-транспортных происшествий, пришли к выводу проверяющие.
В связи с этим прокурор района внёс главе Кижингинского района представление. После этого участок дороги оборудовали необходимыми дорожными знаками.
В Бурятии дорожные знаки установили после вмешательства прокуратуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Коммунальщики усиленно подсыпают центральные улицы города
«Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
Жители бурятской столицы продолжают бегство с малой родины
Но хитрость не удалась
Его задержали росгвардейцы
Горожане, попенявшие рабочим из-за горки с «трамплином», полезли на неё раньше времени
Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга
Родители детей потребовали перевести их на удалёнку
Праздничные мероприятия больше не могут проводить в актовом зале
Для украшения использованы новые гирлянды
В этом году за него борются 20 команд
Мероприятие состоится во второй половине марта следующего года
В Улан-Удэ днём -13
Общество, 25.12.2023
Открытие фестиваля состоится 30 января
Общество, 25.12.2023
Приказ об этом подписан министерством культуры РФ