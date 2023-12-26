В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения

В качестве основы термоэлектрического материала предлагается использовать пирит
Минерал пирит, широко распространённый в природе, значительные запасы которого имеются и в Забайкальском крае, может быть использован в электронике и электротехнике. Об этом заявили учёные из Забайкальского государственного университета. Команда лаборатории термоэлектрического материаловедения ЗабГУ ведёт исследования возможности использования в полупроводниковом приборостроении минерально-сырьевой базы края.
- Основной объект изучения – природный пирит. Он отличается сравнительно высокими значениями коэффициента термо-ЭДС. Однако, чтобы материал мог преобразовывать тепловую энергию в электрическую, требуется решить целый ряд задач фундаментального и прикладного характера. В частности, ведутся работы, направленные на оптимизацию физических характеристик, непосредственно влияющих на термоэлектрическую эффективность пирита. Одновременно в лаборатории разрабатывается и технология изготовления диэлектрических материалов, которые также потребуются для изготовления термоэлектрических преобразователей энергии. В качестве их основы используется пиритовый огарок, - сообщает пресс-служба ЗабГУ.
Актуальность исследований состоит в том, что использование термоэлектрических материалов на основе широко распространённого в природе пирита, и продуктов, полученных в ходе его технологической переработки, может быть более экономичным, по сравнению с эффективными, но дорогими термоэлектриками на основе теллуридов висмута и сурьмы.
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