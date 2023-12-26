26 декабря

25 декабря

Популярное

В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения

В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения
Общество,  Фото:пресс-служба ЗабГУ
В качестве основы термоэлектрического материала предлагается использовать пирит

Минерал пирит, широко распространённый в природе, значительные запасы которого имеются и в Забайкальском крае, может быть использован в электронике и электротехнике. Об этом заявили учёные из Забайкальского государственного университета. Команда лаборатории термоэлектрического материаловедения ЗабГУ ведёт исследования возможности использования в полупроводниковом приборостроении минерально-сырьевой базы края.

- Основной объект изучения – природный пирит. Он отличается сравнительно высокими значениями коэффициента термо-ЭДС. Однако, чтобы материал мог преобразовывать тепловую энергию в электрическую, требуется решить целый ряд задач фундаментального и прикладного характера. В частности, ведутся работы, направленные на оптимизацию физических характеристик, непосредственно влияющих на термоэлектрическую эффективность пирита. Одновременно в лаборатории разрабатывается и технология изготовления диэлектрических материалов, которые также потребуются для изготовления термоэлектрических преобразователей энергии. В качестве их основы используется пиритовый огарок, - сообщает пресс-служба ЗабГУ.

Актуальность исследований состоит в том, что использование термоэлектрических материалов на основе широко распространённого в природе пирита, и продуктов, полученных в ходе его технологической переработки, может быть более экономичным, по сравнению с эффективными, но дорогими термоэлектриками на основе теллуридов висмута и сурьмы.
Забайкальский край наука

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения
В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения
Общество, 26.12.2023
В качестве основы термоэлектрического материала предлагается использовать пирит
«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите
«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите
Общество, 26.12.2023
Победители конкурса разделили призовой фонд размером в 320 тысяч рублей
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
Общество, 26.12.2023
Дети исполнили первые композиции в рамках новогоднего концерта
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
Общество, 26.12.2023
В республике объявили победителей грантового конкурса научных проектов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
Общество, 26.12.2023
Среди них есть представители Бурятии
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
Футболисты Бурятии стали победителями турнира в Китае
Общество, 26.12.2023
Третье место у спортсменов из Забайкалья
Медучреждение Бурятии победило на всероссийском конкурсе
Медучреждение Бурятии победило на всероссийском конкурсе
Общество, 26.12.2023
Республиканский наркодиспансер выиграл номинацию «Медицинская и социальная реабилитация»
«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок
«Мы же тоже живые люди»: Жители Бурятии пригрозили дойти до Путина из-за остановок
Общество, 26.12.2023
Сельчане заявили, что уже с трудом поднимаются по лестницам
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии высказалась о «голой» вечеринке у Ивлеевой
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии высказалась о «голой» вечеринке у Ивлеевой
Общество, 26.12.2023
Оксане Бухольцевой оказалось абсолютно всё равно, как развлекаются российские селебрити
Ушёл из жизни известный иркутский писатель
Ушёл из жизни известный иркутский писатель
Общество, 26.12.2023
Альберту Гурулёву в этом году исполнилось 89 лет
В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
В Улан-Баторе запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
Общество, 26.12.2023
Школьников собираются отучать от вредной привычки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^