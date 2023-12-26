В Улан-Удэ начнут принимать заявления в лагеря на 2024 год

Заявления можно подать через портал Госуслуг
В Улан-Удэ с января следующего года будет начат приём заявлений на отдых и оздоровление детей в летний период 2024 года.
В настоящий момент путёвки в загородные оздоровительные лагеря комитета по образованию администрации города предоставляются двух видов:
- путёвки с частичным возмещением из бюджета для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), при котором за счёт бюджетных средств оплачиваются сумма в размере 10141,05 руб. за 1 путёвку. Разница между указанными размером оплаты путёвки за счёт бюджетных средств и фактической стоимостью путёвки оплачивается родителями (законными представителями), работодателями, профсоюзными организациями.
- путёвки, предоставляемые на бесплатной основе детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и т.д.).
Для получения путёвок в загородные оздоровительные лагеря с частичным возмещением из бюджета, необходимо отправить заявление через личный кабинет Единого портала государственных услуг. В случае невозможности подачи заявления родителями (законными представителями) в электронной форме по различным причинам, можно обратиться за помощью к специалистам комитета по образованию администрации Улан-Удэ (ул. Советская, 23, каб. 24а, с понедельника по пятницу, с 15:00 до 17:00).
- Ребёнок имеет право на отдых и оздоровление за счёт бюджетных средств в летний период один раз по одному виду отдыха на выбор родителя (законного представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, т.е. получить путёвку с возмещением части стоимости можно только в один загородный лагерь, в одну смену, - отметили в комитете.
Для детей участников СВО путёвки с частичным возмещением из бюджета предоставляются во внеочередном порядке.
Бесплатные путёвки в загородные оздоровительные лагеря, предоставляется детям в возрасте от 7 до 17 (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации и постоянно проживающих на территории Улан-Удэ. Для получения бесплатных путёвок, родителям (законным представителям) необходимо подать заявление в муниципальную образовательную организацию, в котором обучается ребёнок, либо в одну из администраций района Улан-Удэ (Советская, Железнодорожная и Октябрьская), где проживает ребёнок.
К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с отклонениями в поведении;
4) дети с ограниченными возможностями здоровья;
5) дети – жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
6) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
7) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
8) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
9) дети - жертвы насилия;
10) дети, проживающие в малоимущих семьях.
В Улан-Удэ начнут принимать заявления в лагеря на 2024 год
Общество, Фото:
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