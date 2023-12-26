В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования

В республике объявили победителей грантового конкурса научных проектов



25 декабря пять проектов учёных Бурятии получили субсидии на реализацию прикладных научных исследований из республиканского бюджета. На их реализацию выделено 10 млн рублей.



В число победителей вошли исследователи из Восточно-Сибирского университета технологий и управления (ВСГУТУ), Бурятской сельскохозяйственной академии (БГСХА) и института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФМ СО РАН).



Эксперты из специального комитета оценивали заявки, поданные для участия в грантовом отборе. После тщательного анализа из представленных 23 работ были выбраны самые перспективные предложения. Одним из ключевых факторов при оценке являлось то, какую часть от общего числа участников проекта составляют молодые исследователи в возрасте до 39 лет.



Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ, победителями стали следующие проекты:

- Создание цифрового прототипа для имитации производственного процесса деталей беспилотных летательных аппаратов из композитных материалов. Научный руководитель: Тумэн Аюшеев, доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой «Инженерная и компьютерная графика» ВСГУТУ.

- Разработка технологии изготовления изделий из многослойных композиционных материалов. Руководитель проекта: Любовь Бохоева, доктор технических наук, профессор и заведующая кафедрой «Информационных технологий и прикладной механики» ВСГУТУ.

- Создание технологии производства белково-углеводных энергетических батончиков «Байкальская энергия» из местных дикорастущих растений Байкальской природной территории. Руководителем является Татьяна Котова, кандидат технических наук, доцент и заведующая кафедрой «Технологических машин и оборудования агроинженерии» ВСГУТУ.

- Разработка конструкционных композиционных радиоматериалов для снижения уровня вредного воздействия электромагнитного излучения на оператора устройств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Руководитель проекта: Евгений Атутов, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией «Радиозондирования природных сред» ИФМ СО РАН.

- Разработка функциональных продуктов питания для участников специальной военной операции. Руководство - Наталья Васильева, старший преподаватель кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» БГСХА.



Грантополучатели должны завершить реализацию проекта в срок не позднее 15 мая 2024 и предоставить отчёт об использовании средств гранта.

