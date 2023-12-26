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«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите

«Гэсэриада» стала одной из лучших ледовых скульптур в Чите
Общество,  Фото:портал «Культура 75»
Победители конкурса разделили призовой фонд размером в 320 тысяч рублей

В Чите назвали победителей конкурса ледовых скульптур. Три ледовые скульптуры, появившиеся на площади Ленина к открытию ледового городка, получили наивысшую оценку жюри, а их авторам вручили по 40 тысяч рублей каждому. Об этом сообщает портал «Культура 75».

За сложное техническое исполнение скульптуры «Гэсэриада» эту сумму получила Бутит Садномова. Лучшим воплощением авторской идеи была названа скульптура «Певопроходцы» Аркадия Климахина. А композиция «Пётр Бекетов. Начало Пути» Алексея Литвинцева была отмечена за лучшее отражение региональной тематики.

Премию в 30 тысяч рублей получили:
- Оюна Садномова за скульптуру «Маленький оленевод» (номинация «Яркий художественный образ»),
- Виктор Стрельников за скульптуру «Казачья семья» (номинация «Интересное композиционное решение»),
- Андрей Максимов за скульптуру «На севере Забайкалья» (номинация «Самое креативное исполнение»).

Всем перечисленным участникам вручили дипломы лауреатов конкурса ледовых скульптур.

Дипломы «За содержательность работы» и премию в 25 тысяч рублей получили:
- Шираб Найданов за скульптуру «Животные благополучия»,
- Эрдэм Найданов скульптуру «Шахтёрская доблесть»
.
Обладателями дипломов «За содержательность работы» и премии в 20 тысяч рублей стали:
- Андрей Слепцов, сделавший скульптуру «Музыкальная летопись»,
- Валентина Ставпецкая за скульптуру «Чита в сердце Забайкалья»
- Кирилл Вершинин за скульптуру «Фауна Забайкалья».

Чита конкурс ледовые скульптуры

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