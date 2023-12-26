Улан-удэнцы рванули в Иркутскую область и Тыву



За десять месяцев 2023 года – с января по октябрь включительно – в столицу Бурятии прибыли 12 384 человека, а покинули её 12 830. Таким образом, миграционный отток составил 446.



Практически все перемещения (11 818 человек) ограничились пределами страны, и большинство из них зафиксировали внутри республики (6730), а остальные (5088) – между регионами. За границу уехали 1012 улан-удэнцев, из них 755 – в страны СНГ и 257 – в другие иностранные государства.



Наши земляки устремились в соседнюю Иркутскую область (636 человек), Москву (662), Подмосковье (354), Санкт-Петербург (338), Красноярский (307) и Краснодарский край (219) и Тыву (137). В Улан-Удэ же едут в основном из Забайкалья и Приангарья, а также российской столицы, Красноярского края, Якутии, Питера и Московской области, рассказали в Бурятстате.



