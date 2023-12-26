Медучреждение Бурятии победило на всероссийском конкурсе

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Республиканский наркодиспансер выиграл номинацию «Медицинская и социальная реабилитация»



По итогам XVI всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой республиканский наркологический диспансер Бурятии стал победителем в номинации «Медицинская и социальная реабилитация». Мероприятие проводилось среди государственных медицинских организаций психиатрии и наркологии и некоммерческих организаций в области психического здоровья.



- Опыт 11-летней деятельности стационарного отделения реабилитации по оказанию помощи зависимым людям, результаты работы были высоко оценены конкурсной комиссией. 21 декабря главный врач диспансера Андрей Михеев и заведующий отделением Альбина Иванова приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



Награду в виде диплома победителя и статуэтку-символ конкурса бабочку вручили заместитель директора НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева, д.м.н., профессор Евгений Крупицкий, заместитель директора ННЦ наркологии НМИЦ ПН им. В. П. Сербского, д.м.н., профессор Г. Корчагина, главный внештатный психиатр-нарколог г. Москвы, директор МНПЦ наркологии департамента здравоохранения г. Москвы» д.м.н. А. Масякин. Ими был отмечен личностно-ориентированный подход коллектива в реабилитации пациентов и приоритетная роль данного направления в оказании наркологической помощи.



Коллектив отделения реализует психолого-психотерапевтическую программу «Луч», которая включает лечение, ежедневные групповые и индивидуальные занятия для пациентов по преодолению зависимости, выполнение домашних заданий, подготовку творческих материалов, участие в спортивных и культурных мероприятиях. За период стационарной реабилитации пациенты занимаются трудотерапией, приобщаются к физкультуре и спорту, посещают театры, музеи города. После выписки многие из них помогают другим пациентам на волонтёрской основе. Автором программы «Луч» является врач-психотерапевт Селена Иванова.



