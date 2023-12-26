Лидер российских буддистов рассказал о «шабаше» на Лысой горе

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев разместил в своём telegram-канале любопытный пост. В нём лидер российских буддистов упоминает о Лысой горе – очевидно, той, что находится на окраине Улан-Удэ. Там расположен дацан «Ринпоче Багша», который считается центром тибетского буддизма и не относится к БТСР.
- Почему так говорят, что на Лысой горе черти устроили шабаш? Потому что находящийся под ним спящий вулкан изредка выпускает ядовитые газы и травит всё живое до лысины, – заявил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Неоднозначная запись за пару часов собрала свыше 1000 просмотров. Кстати, подобный пост о «шабаше на Лысой горе» глава Сангхи публиковал четыре года назад, в октябре 2019-го и жёстко раскритиковал в нём республиканские власти.
Минувшей осенью Хамбо Лама сделал другое необычное заявление. Некий «надёжный человек» сообщил ему, что утром 18 сентября видел над аршаном Хамбо Ламы Дармаева в Тапхаре (это посёлок в Иволгинском районе – прим.) «продолговатый ангар с размером трёхэтажный дом».
- Из этого ангара исходили красные лучи. Налицо – посещение НЛО, – поведал тогда лидер российских буддистов. – Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамбо Ламы Этигэлова.
- Из этого ангара исходили красные лучи. Налицо – посещение НЛО, – поведал тогда лидер российских буддистов. – Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамбо Ламы Этигэлова.