Лидер российских буддистов рассказал о «шабаше» на Лысой горе



Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев разместил в своём telegram-канале любопытный пост. В нём лидер российских буддистов упоминает о Лысой горе – очевидно, той, что находится на окраине Улан-Удэ. Там расположен дацан «Ринпоче Багша», который считается центром тибетского буддизма и не относится к БТСР.



- Почему так говорят, что на Лысой горе черти устроили шабаш? Потому что находящийся под ним спящий вулкан изредка выпускает ядовитые газы и травит всё живое до лысины, – заявил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



Неоднозначная запись за пару часов собрала свыше 1000 просмотров. Кстати, подобный пост о «шабаше на Лысой горе» глава Сангхи публиковал четыре года назад, в октябре 2019-го и жёстко раскритиковал в нём республиканские власти.



