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Житель Бурятии пытался обмануть суд, чтобы избежать конфискации машины

Житель Бурятии пытался обмануть суд, чтобы избежать конфискации машины
Общество,  Фото:pixabay.com
Но хитрость не удалась

Житель Закаменского района Бурятии предстал перед судом за неоднократное вождение в состоянии опьянения.

- В судебном заседании установлено, что 36-летний мужчина в августе 2022 года был привлечён к административной ответственности за управление транспортом состоянии опьянения. Ему назначено наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Однако в июле 2023 года, игнорируя решение суда, он после употребления спиртного сел за руль автомобиля «Тойота Аллион», после чего был задержан сотрудниками ГИБДД в Закаменске, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Закаменский районный суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года.

Зная, что ему также грозит конфискация автомобиля, мужчина пошёл на обман. Он представил суду договор продажи иномарки, составленный за три месяца до того, как его задержали автоинспекторы. Однако, как выяснилось, документ был липовым. 

- Суд пришёл к выводу, что фактически автомобиль покупателю не передавался и находился во владении и пользовании осуждённого. В связи с этим транспортное средство обращено в доход государства, - пояснили в прокуратуре.

В июле 2022 года вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, подразумевающие ужесточение наказания для нарушителей ПДД. Граждан, которые уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования, но снова садились нетрезвыми за руль, ждёт не только уголовное дело, но и конфискация автомобиля. Транспорт продают на торгах, а доход идёт в пользу государства.

По данным на середину декабря, с начала года у пьяных водителей в Бурятии конфисковали в доход государства более 350 автомобилей
водители алкогольное опьянение

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