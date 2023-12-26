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Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке

Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Горожане, попенявшие рабочим из-за горки с «трамплином», полезли на неё раньше времени

Недавно в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» выложили видео с большой горкой на территории ледового городка. В комментарии к записи говорится, что она стала «настоящим испытанием для детей». В конце катушки – опасный трамплин, с которого ребятишки взмывают в воздух.

Юные горожане и в самом деле рискуют получить серьёзную травму на зимнем аттракционе. На кадрах, размещённых в паблике, видно, что ребёнок, катившийся с горки, упал на спину, едва миновав неровность.
 
Это возмутило жителей бурятской столицы. В соцсетях досталось и городским властям, и рабочим. Горку даже потребовали закрыть. «Прокатился – и позвоночник высыпался в штаны», – высказался один из интернет-пользователей.

Но, как выяснилось, на сооружение просто полезли раньше времени.

- Горка официально не открыта. Работы не завершены, – пояснили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ. – Просим с понимаем отнестись к этому и не мешать процессу заливки льда,
 
Катушка должна заработать уже в среду, 27 декабря – всё зависит оттого, как сформируется лёд. Никакого «трамплина» там к моменту открытия, естественно, не будет. Ну а главную городскую ёлку на площади Советов зажгут уже во вторник, 26-го.
ледовый городок горки

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