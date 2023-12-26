В центре Улан-Удэ установили светящиеся деревья

На площади Советов в Улан-Удэ установили светодиодные деревья. Светящиеся конструкции в форме деревьев, станут частью украшения новогоднего городка, сообщили в комитете городского хозяйства.
- Основания шести конструкций выполнены из тяжёлого металла для анкерного крепления, что позволяет устанавливать их на любой поверхности. Использованы новые виды гирлянд, которые позволят увеличить срок использования конструкции, - сказал начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Возведение ледового городка на главной площади в Бурятии продолжается. Праздничное открытие запланировано на 29 декабря, в 17:00.
В программе – прологовая композиция «Утро в зимнем лесу», выступления творческих коллективов и ансамблей и вокально-хореографические композиции. За полчаса до этого стартует анимационная программа. «Разбавит» представление официальная часть.
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