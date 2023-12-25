Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм

Публикация менее чем за сутки собрала свыше 1000 просмотров. А пару недель назад председатель БТСР рассказал в том же Telegram о плюсах сильных морозов.

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале пост, в котором объяснил, что такое буддизм.- Это когда мы в холодной Сибири, но на берегу озера Байкал, можем рассуждать о вселенной сострадания в океане страдания и умиротворении в прохладной нирване, – отметил лидер российских буддистов. – И вы знаете, кого ещё надо благодарить, кроме себя?- Зрелость приходит и пробирается до ума гораздо чаще, когда -40 градусов. Потому что холод заковывает бестолковые действия. Потому сиди и медитируй – ом базар вани хум пад, – написал он.