Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм

Он провёл ассоциации с Байкалом и холодной Сибирью
Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале пост, в котором объяснил, что такое буддизм.
- Это когда мы в холодной Сибири, но на берегу озера Байкал, можем рассуждать о вселенной сострадания в океане страдания и умиротворении в прохладной нирване, – отметил лидер российских буддистов. – И вы знаете, кого ещё надо благодарить, кроме себя?
Публикация менее чем за сутки собрала свыше 1000 просмотров. А пару недель назад председатель БТСР рассказал
в том же Telegram о плюсах сильных морозов.
- Зрелость приходит и пробирается до ума гораздо чаще, когда -40 градусов. Потому что холод заковывает бестолковые действия. Потому сиди и медитируй – ом базар вани хум пад, – написал он.
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Хамбо Лама провёл ассоциации с Байкалом и холодной Сибирью
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