25 декабря

24 декабря

Популярное

Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм

Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он провёл ассоциации с Байкалом и холодной Сибирью

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале пост, в котором объяснил, что такое буддизм.

- Это когда мы в холодной Сибири, но на берегу озера Байкал, можем рассуждать о вселенной сострадания в океане страдания и умиротворении в прохладной нирване, – отметил лидер российских буддистов. – И вы знаете, кого ещё надо благодарить, кроме себя?

Публикация менее чем за сутки собрала свыше 1000 просмотров. А пару недель назад председатель БТСР рассказал в том же Telegram о плюсах сильных морозов.

- Зрелость приходит и пробирается до ума гораздо чаще, когда -40 градусов. Потому что холод заковывает бестолковые действия. Потому сиди и медитируй – ом базар вани хум пад, – написал он.
Хамбо лама буддизм Сангха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёр Бурятии победил на матчевой встрече с Кубой
Боксёр Бурятии победил на матчевой встрече с Кубой
Общество, 25.12.2023
Команда России одержала победу над командой Кубы
В Бурятии определены лауреаты государственных премий
В Бурятии определены лауреаты государственных премий
Общество, 25.12.2023
Премию в области театрального искусства присудили Ларисе Егоровой
Названы победители первенства Бурятии по вольной борьбе
Названы победители первенства Бурятии по вольной борьбе
Общество, 25.12.2023
Соревнования прошли на прошлой неделе
Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм
Хамбо Лама популярно объяснил, что такое буддизм
Общество, 25.12.2023
Хамбо Лама провёл ассоциации с Байкалом и холодной Сибирью
Три десятка собак из Бурятии переедут в Москву
Три десятка собак из Бурятии переедут в Москву
Общество, 25.12.2023
Их отправят в российскую столицу поездом
Жители Бурятии немного успокоились
Жители Бурятии немного успокоились
Общество, 25.12.2023
Республику записали в число самых уравновешенных регионов
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Туристам в Бурятии угрожают лавины
Общество, 25.12.2023
Они могут сойти в Северо-Байкальском районе
Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво
Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво
Общество, 25.12.2023
«Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни», - отмечают специалисты
Жители райцентра в Бурятии пожаловались на «отвратительную» ёлку
Жители райцентра в Бурятии пожаловались на «отвратительную» ёлку
Общество, 25.12.2023
Им категорически не понравилось новогоднее дерево на площади
В Улан-Удэ три организации оштрафовали за безобразие при реконструкции теплотрассы
В Улан-Удэ три организации оштрафовали за безобразие при реконструкции теплотрассы
Общество, 25.12.2023
Подрядчики выбрасывали мусор где попало и уничтожали деревья
На Байкале завершилась навигация
На Байкале завершилась навигация
Общество, 25.12.2023
Нарушителям запрета грозят штрафы
Бурятия угодила в аутсайдеры года по уровню жизни
Бурятия угодила в аутсайдеры года по уровню жизни
Общество, 25.12.2023
За 12 месяцев ситуация в республике не изменилась к лучшему
В мэрии отреагировали на бесплатный каток в центре Улан-Удэ
В мэрии отреагировали на бесплатный каток в центре Улан-Удэ
Общество, 25.12.2023
Горожанам объяснили, почему там стало так скользко
Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение
Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение
Общество, 25.12.2023
Они признались, что делают это ради близких
Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве
Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве
Общество, 25.12.2023
Соседка по подъезду набросилась на девушку с оскорблениями и довела её до слёз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^