В Улан-Удэ три организации оштрафовали за безобразие при реконструкции теплотрассы

Организации, которые занимались масштабной реконструкцией теплотрассы № 3 в столице Бурятии, оштрафовали на 840 тысяч рублей. В 2023 году сотрудники управления административного контроля мэрии Улан-Удэ составили на них аж 37 протоколов.
Как пояснили в комитете городского хозяйства, подрядчиков привлекли к ответственности за вырубку зелёных насаждений, отсутствие ограждений и ордера на земляные работы, а также складирование мусора в местах общего пользования.
- Протоколы составлены на юридических и должностных лиц, – уточнила начальник управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Напомним, в связи с масштабной реконструкцией тепломагистрали №3 в этом году жители Советского и Железнодорожного районов остались без воды почти на четыре месяца. Её отключили 10 мая. Сперва в Советском районе возобновить подачу планировали 20 июля, а в Железнодорожном – 1 сентября. Однако в итоге сроки продлевали и продлевали, а подключение началось только 6-го сентября.
Проверку из-за рекордно долгого отключения горячей воды в Улан-Удэ прокуратура провела по поручению лично Генерального прокурора России Игоря Краснова. В итоге за несвоевременное выполнение контрактных обязательств директора ООО «Проектно-Строительная Корпорация «Развитие» привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Виновные должностные лица администрации города, заказчика и подрядной организации были привлечены к дисциплинарной ответственности.