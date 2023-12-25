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На Байкале завершилась навигация

На Байкале завершилась навигация
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Нарушителям запрета грозят штрафы

На Байкале завершился сезон навигации. Теперь водителям катеров, лодок и других маломерных судов запрещено выходить на озеро. Исключение – использование их для проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ.

Как сообщили «Байкал-Dailу» в ГУ МЧС России по Бурятии, на бурятской стороне Байкале навигация завершилась ещё 10 декабря. А на иркутской стороне – сегодня, 25 декабря.


видео - ГУ МЧС России по Иркутской области


Тех, кто нарушит запрет, будут привлекать к административной ответственности. Им грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей.

Байкал навигация

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