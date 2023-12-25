Жители райцентра в Бурятии пожаловались на «отвратительную» ёлку



В селе Кабанск недовольны главной новогодней ёлкой, которую установили на площади. Местные жители заявили, что она «отвратительная».





- Подставка больше её самой. Да ещё и горки запретили ставить, – заявил автор поста, пожелавший сохранить анонимность.



К публикации, размещённой в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», прикрепили фото зелёной красавицы, увешанной снежинками, шариками и гирляндой. В комментариях участники сообщества вступились за ёлку, заявив, что она вполне себе ничего. «А что касается подставки – администрация позаботилась, чтобы народ не смог дотянуться и испортить её», – отметила одна из подписчиц. Другие заявили, что можно было нарядить ёлку, что красуется на заднем фоне, ближе к попавшему на снимок зданию – мол, она большая и пушистая.





Кстати, в 2017 году новогоднее дерево в центре Кабанска за пару дней падало дважды. Оно не выдержало сильных порывов ветра.







