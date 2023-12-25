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В Бурятии определены лауреаты государственных премий

В Бурятии определены лауреаты государственных премий
Общество,  Фото:pixabay.com
Премию в области театрального искусства присудили Ларисе Егоровой

В Бурятии указом главы республики от 22 декабря 2023 г. №229 определены лауреаты государственных премий РБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Государственная премия в области театрального искусства присуждена Ларисе Егоровой, народной артистке Российской Федерации, за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия, за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия – в размере 300 000 рублей.

Государственная премия за заслуги в развитии народного творчества присуждена:
- в номинации «Народный коллектив любительского художественного творчества» - народному фольклорному ансамблю «Черёмушки» муниципального казённого учреждения «Управление культуры» администрации муниципального образования «Джидинский район», руководитель Юрий Федосеев – в размере 100 000 рублей.
- в номинации «Физическое лицо» Эржен Буиновой, мастеру по художественной обработке мягкого материала «Аппликативная танка» – в размере 50 000 рублей.

Государственная премия лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении Республики Бурятия, реализующей образовательные программы в области искусств присуждена Динаре З., студентке 4 курса государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», специальность – музыкальное искусство эстрады - в размере 30 000 рублей.

Государственные премии лицам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, в размере 30 000 рублей присуждены:
- Номине Б., учащейся 4 класса муниципального автономного учреждения дополнительного образования Республики Бурятия «Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева», специальность – изобразительное искусство;
- Софье Б., учащейся 8 класса муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 13 им. С.С. Манжигеева» города Улан-Удэ, специальность – аккордеон;
- Радославе Г., учащейся 7 класса муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Улан-Удэ, специальность – фортепиано;
- Екатерине З., учащейся 8 класса муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 им. С.В. Семыкина» города Улан-Удэ, специальность – ударные инструменты.

Бурятия государственные премии премия культура искусство

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