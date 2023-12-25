Скалолаз из Бурятии стал призёром первенства ДФО

Соревнования проходили в городе Комсомольск-на-Амуре



С 22 по 24 декабря в Комсомольске-на-Амуре прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по скалолазанию. В соревнованиях участвовали более 210 участников. Спортсмены из Якутии, Бурятии, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв и Амурской области соревновались в прохождении дистанций на трудность и на скорость.



Юный скалолаз из Бурятии Егор П. занял второе место соревнований среди юношей 14-15 лет. Спортсмен соревновался в дисциплине «трудность». Тренирует Егора преподаватель Наталья Колесова, сообщает СШОР №2 Улан-Удэ.

