25 декабря

24 декабря

Популярное

Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение

Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они признались, что делают это ради близких

Новогоднее настроение есть у каждого третьего (32%) работающего жителя бурятской столицы. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob. Ещё 13% опрошенных признались, что имитируют радость от наступающего праздника ради близких, а 42% вообще ничего подобного не испытывают и даже не скрывают этого. 

Женщины радуются приближению Нового года сильнее мужчин (33% и 31% соответственно), а улан-удэнцы, получающие от 80 тысяч в месяц, чаще тех, кто зарабатывает меньше (38%).

Новогодние каникулы в этот раз начнутся 30 декабря и продлятся по 8 января. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Потом будут День защитника Отечества и Международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта включительно (пятница-понедельник).

Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато после страну ждут целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.

Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.


Новый год праздник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво
Медики призывают жителей Бурятии встретить Новый год трезво
Общество, 25.12.2023
«Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни», - отмечают специалисты
Жители райцентра в Бурятии пожаловались на «отвратительную» ёлку
Жители райцентра в Бурятии пожаловались на «отвратительную» ёлку
Общество, 25.12.2023
Им категорически не понравилось новогоднее дерево на площади
В Улан-Удэ три организации оштрафовали за безобразие при реконструкции теплотрассы
В Улан-Удэ три организации оштрафовали за безобразие при реконструкции теплотрассы
Общество, 25.12.2023
Подрядчики выбрасывали мусор где попало и уничтожали деревья
На Байкале завершилась навигация
На Байкале завершилась навигация
Общество, 25.12.2023
Нарушителям запрета грозят штрафы
Бурятия угодила в аутсайдеры года по уровню жизни
Бурятия угодила в аутсайдеры года по уровню жизни
Общество, 25.12.2023
За 12 месяцев ситуация в республике не изменилась к лучшему
В мэрии отреагировали на бесплатный каток в центре Улан-Удэ
В мэрии отреагировали на бесплатный каток в центре Улан-Удэ
Общество, 25.12.2023
Горожанам объяснили, почему там стало так скользко
Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение
Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение
Общество, 25.12.2023
Они признались, что делают это ради близких
Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве
Уроженка Бурятии стала жертвой ксенофобии в Москве
Общество, 25.12.2023
Соседка по подъезду набросилась на девушку с оскорблениями и довела её до слёз
В Улан-Удэ с лета ощутимо подорожает вся коммуналка
В Улан-Удэ с лета ощутимо подорожает вся коммуналка
Общество, 25.12.2023
Плата за отопление увеличится сразу на 192 рубля  
В Иркутске под балконами многоэтажки сидела рысь
Общество, 25.12.2023
Позже её забрали сотрудники питомника
В Бурятии возле аршана отгрохали лестницу за 5 с лишним миллионов
В Бурятии возле аршана отгрохали лестницу за 5 с лишним миллионов
Общество, 25.12.2023
На ней есть смотровые площадки, скамейки и освещение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^