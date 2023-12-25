Часть улан-удэнцев имитируют новогоднее настроение



Новогоднее настроение есть у каждого третьего (32%) работающего жителя бурятской столицы. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob. Ещё 13% опрошенных признались, что имитируют радость от наступающего праздника ради близких, а 42% вообще ничего подобного не испытывают и даже не скрывают этого.



Женщины радуются приближению Нового года сильнее мужчин (33% и 31% соответственно), а улан-удэнцы, получающие от 80 тысяч в месяц, чаще тех, кто зарабатывает меньше (38%).





Новогодние каникулы в этот раз начнутся 30 декабря и продлятся по 8 января. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. А поскольку 6-ое и 7-ое число выпадают на субботу и воскресенье, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно.



Потом будут День защитника Отечества и Международный женский день и по три выходных в честь них – с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта включительно (пятница-понедельник).



Субботу, 27 апреля, сделают рабочей, зато после страну ждут целых четыре дня отдыха – по среду, 1 мая (на вторник, 30-ое апреля перенесли субботу, 2 ноября). Вторые «майские» продолжатся с четверга, 9-го по воскресенье, 12-ое.



Выходные также устроят в день России – в среду, 12 июня, и в честь Дня народного единства с 3-4 ноября. В конце первого зимнего месяца потрудиться придётся шесть дней подряд – по 28-ое декабря включительно, отдых с которого сдвинули на понедельник, 30-е. Но это значит, что новогодние каникулы в 2024-ом начнутся уже 29 декабря.





