Названы победители первенства Бурятии по вольной борьбе

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Соревнования прошли на прошлой неделе



В Бурятии стали известны результаты первенства республики по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования были посвящены 50-летию спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В.М. Сыдеева.



Как сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии, победителями первенства стали:



Весовая категория 42 кг

Первое место - Саян Т. (СШОР №7)

Второе место - Владимир Т. (СШОР №7)

Третье место - Эрдэни Н. (СШОР №7)

Третье место - Максар М. (Тунка)



Весовая категория 45 кг

Первое место - Доржи Г. (Тунка)

Второе место - Батор Ш. (Тунка)

Третье место - Бэлигто Д. (СШ №12)

Третье место - Дмитрий К. (Иволга)



Весовая категория 48 кг

Первое место - Итигэл О. (Курумкан)

Второе место - Содном С. (СШОР №7)

Третье место - Владимир Г. (СШОР №7)

Третье место - Аюша Т. (СШОР №9)



Весовая категория 51 кг

Первое место - Доржо Ц. (СШОР №7)

Второе место - Цырен Р. (СШОР №7)

Третье место - Сультим Б. (Селенга)

Третье место - Зоригто Н. (Кижинга)



Весовая категория 55 кг

Первое место - Эрдэни Ц. (СШОР №7)

Второе место - Тумэн-Жаргал Е. (СШОР №7)

Третье место - Руслан П. (СШОР №7)

Третье место - Аюша Ш. (СШОР №9)



Весовая категория 60 кг

Первое место - Очир Ц. (Еравна)

Второе место - Ванчин Б. (РСШОР)

Третье место - Владислав Б. (Курумкан)

Третье место - Балдан Ц. (СШОР №7)



Весовая категория 65 кг

Первое место - Золто Ц. (СШОР №7)

Второе место - Аламжи С. (Ока)

Третье место - Борис Б. (СШОР №7)

Третье место - Михаил К. (Еравна)



Весовая категория 71 кг

Первое место - Руслан Б. (РСШОР)

Второе место - Максар И. (Тунка)

Третье место - Аюша Б. (СШОР №7)

Третье место - Тумэн Г. (Иволга)



Весовая категория 80 кг

Первое место - Владимир Б. (РСШОР)

Второе место - Алдар Ц. (СШОР №7)

Третье место - Анатолий О. (СШОР №10)

Третье место - Вячеслав Б. (СШОР №7)



Весовая категория 92 кг

Первое место - Алдар Д. (СШОР №7)

Второе место - Руслан Б. (РСШОР)

Третье место - Матвей К. (Мухоршибирь)

Третье место - Айдар Д. (СШОР №9)



Весовая категория 110 кг

Первое место - Бато Т. (СШОР №9)

Второе место - Валерий И. (СШОР №10)

Третье место - Дмитрий Г. (Кяхта)

Третье место - Данзан Т. (СШОР №7)

