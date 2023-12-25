Команда России одержала победу над командой Кубы
24 декабря в Самаре 10 боксёров из России и Кубы разыграли матчевую встречу «Бокс на Волге». Команда России победила со счётом 3:2.
- «Бокс на Волге» – уже традиционный турнир и за последний год состоялся в третий раз. Первая встреча прошла против Республики Беларусь, вторая – против Сербии и третья – с Кубой. Во всех турнирах команда России одержала победу, - сообщили в федерации бокса РФ.
Свои победы в противостоянии одержали представитель Бурятии Баир Батлаев (до 51 кг) и другие российские боксёры: Руслан Белоусов (до 57 кг) и Игорь Свиридченков (до 71 кг). Победы команде Кубы принесли Арлен Лопес (до 80 кг) и Хулио Сезар Ла Круз (до 92 кг).
Результаты встречи:
До 51 кг:
Баир Батлаев (Россия) - Алехандро Кларо Физ (Куба) - раздельное решение судей
До 57 кг:
Руслан Белоусов (Россия) - Саидель Орта Родригесом (Куба) - единогласное решение судей
До 71 кг:
Игорь Свиридченков (Россия) – Мирахорхе Куэльяр Терри (Куба) - раздельное решение судей
До 80 кг:
Джамбулат Бижамов (Россия) – Арлен Лопес (Куба) - раздельное решение судей
До 92 кг:
Сергей Слободян (Россия) – Хулио Сезар Ла Круза (Куба) - раздельное решение судей
Боксёр Бурятии победил на матчевой встрече с Кубой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Команда России одержала победу над командой Кубы
Премию в области театрального искусства присудили Ларисе Егоровой
Соревнования прошли на прошлой неделе
Хамбо Лама провёл ассоциации с Байкалом и холодной Сибирью
Их отправят в российскую столицу поездом
Республику записали в число самых уравновешенных регионов
Они могут сойти в Северо-Байкальском районе
«Алкоголь даже в умеренных дозах может предоставлять угрозу для жизни», - отмечают специалисты
Им категорически не понравилось новогоднее дерево на площади
Подрядчики выбрасывали мусор где попало и уничтожали деревья
Нарушителям запрета грозят штрафы
За 12 месяцев ситуация в республике не изменилась к лучшему
Горожанам объяснили, почему там стало так скользко
Они признались, что делают это ради близких
Соседка по подъезду набросилась на девушку с оскорблениями и довела её до слёз