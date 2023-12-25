Боксёр Бурятии победил на матчевой встрече с Кубой

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса РФ

Команда России одержала победу над командой Кубы



24 декабря в Самаре 10 боксёров из России и Кубы разыграли матчевую встречу «Бокс на Волге». Команда России победила со счётом 3:2.



- «Бокс на Волге» – уже традиционный турнир и за последний год состоялся в третий раз. Первая встреча прошла против Республики Беларусь, вторая – против Сербии и третья – с Кубой. Во всех турнирах команда России одержала победу, - сообщили в федерации бокса РФ.



Свои победы в противостоянии одержали представитель Бурятии Баир Батлаев (до 51 кг) и другие российские боксёры: Руслан Белоусов (до 57 кг) и Игорь Свиридченков (до 71 кг). Победы команде Кубы принесли Арлен Лопес (до 80 кг) и Хулио Сезар Ла Круз (до 92 кг).



Результаты встречи:

До 51 кг:

Баир Батлаев (Россия) - Алехандро Кларо Физ (Куба) - раздельное решение судей

До 57 кг:

Руслан Белоусов (Россия) - Саидель Орта Родригесом (Куба) - единогласное решение судей

До 71 кг:

Игорь Свиридченков (Россия) – Мирахорхе Куэльяр Терри (Куба) - раздельное решение судей

До 80 кг:

Джамбулат Бижамов (Россия) – Арлен Лопес (Куба) - раздельное решение судей

До 92 кг:

Сергей Слободян (Россия) – Хулио Сезар Ла Круза (Куба) - раздельное решение судей



