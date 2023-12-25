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В Бурятии завершился республиканский турнир по волейболу

В Бурятии завершился республиканский турнир по волейболу
Общество,  Фото:БГСХА
Среди победителей команды БГУ и Росгвардии

С 18 по 22 декабря в Улан-Удэ проходил ежегодный республиканский турнир по волейболу, посвящённый памяти участника Великой Отечественной войны, отличника физической культуры РСФСР Тимофея Буркина. Соревнования проводились в Бурятской сельхозакадемии.

- Отметим, первый турнир в стенах БСХИ-БГСХА был проведён в далёком 1992 году, 20 декабря. С тех пор минуло 31 год, но соревнование до сих пор не потеряло своей актуальности: из года в год лучшие студенческие команды борются за главные призы турнира, - сообщили в пресс-службе вуза.

В турнире участвовали 14 студенческих команд из БРПК, РМК, БАК им. М.Ербанова, «Феникс» (г. Улан-Удэ), БГСХА, ВСГУТУ, БГУ, БРИЭТ, социальный фонд, «Локомотив» РЖД и Росгвардии. В последний день состоялся парад закрытия, где были объявлены победители. В упорной борьбе призовые места заняли:

Среди женских команд:
1 место – БГУ;
2 место - отделение социального фонда РФ;
3 место – БРПК.

Среди мужских команд:
1 место – Росгвардия;
2 место – БГУ;
3 место - ВСГУТУ.
Бурятия спорт волейбол

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