В Бурятии завершился республиканский турнир по волейболу

Среди победителей команды БГУ и Росгвардии



С 18 по 22 декабря в Улан-Удэ проходил ежегодный республиканский турнир по волейболу, посвящённый памяти участника Великой Отечественной войны, отличника физической культуры РСФСР Тимофея Буркина. Соревнования проводились в Бурятской сельхозакадемии.



- Отметим, первый турнир в стенах БСХИ-БГСХА был проведён в далёком 1992 году, 20 декабря. С тех пор минуло 31 год, но соревнование до сих пор не потеряло своей актуальности: из года в год лучшие студенческие команды борются за главные призы турнира, - сообщили в пресс-службе вуза.



В турнире участвовали 14 студенческих команд из БРПК, РМК, БАК им. М.Ербанова, «Феникс» (г. Улан-Удэ), БГСХА, ВСГУТУ, БГУ, БРИЭТ, социальный фонд, «Локомотив» РЖД и Росгвардии. В последний день состоялся парад закрытия, где были объявлены победители. В упорной борьбе призовые места заняли:



Среди женских команд:

1 место – БГУ;

2 место - отделение социального фонда РФ;

3 место – БРПК.



Среди мужских команд:

1 место – Росгвардия;

2 место – БГУ;

3 место - ВСГУТУ.

