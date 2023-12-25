Среди победителей команды БГУ и Росгвардии
С 18 по 22 декабря в Улан-Удэ проходил ежегодный республиканский турнир по волейболу, посвящённый памяти участника Великой Отечественной войны, отличника физической культуры РСФСР Тимофея Буркина. Соревнования проводились в Бурятской сельхозакадемии.
- Отметим, первый турнир в стенах БСХИ-БГСХА был проведён в далёком 1992 году, 20 декабря. С тех пор минуло 31 год, но соревнование до сих пор не потеряло своей актуальности: из года в год лучшие студенческие команды борются за главные призы турнира, - сообщили в пресс-службе вуза.
В турнире участвовали 14 студенческих команд из БРПК, РМК, БАК им. М.Ербанова, «Феникс» (г. Улан-Удэ), БГСХА, ВСГУТУ, БГУ, БРИЭТ, социальный фонд, «Локомотив» РЖД и Росгвардии. В последний день состоялся парад закрытия, где были объявлены победители. В упорной борьбе призовые места заняли:
Среди женских команд:
1 место – БГУ;
2 место - отделение социального фонда РФ;
3 место – БРПК.
Среди мужских команд:
1 место – Росгвардия;
2 место – БГУ;
3 место - ВСГУТУ.
В Бурятии завершился республиканский турнир по волейболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителей наградят новогодними призами
Победителям может быть присуждена именная стипендия
Днём ожидается десяти градусов мороза
Их нашли на территории Тункинского национального парка
Соревнования проходили в городе Комсомольск-на-Амуре
Запланировано проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных отношений
Среди победителей команды БГУ и Росгвардии
Абсолютным победителем стала представительница Курумканского района
Студентов, которые приезжают домой на выходные, оставили без развлечений
Сбор в размере 100 рублей могут взымать со следующей недели
Очередной модульный ФАП появился в Хоринском районе
Помимо победителя, определены лидеры по 4 номинациям
7 медалей выиграли женщины, 4 – мужчины
Команда России одержала победу над командой Кубы
Премию в области театрального искусства присудили Ларисе Егоровой