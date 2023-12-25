За неделю их стало больше
В МУП «Водоканал» отчитались об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 18 по 24 декабря включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали семь повреждений.
Кроме того, специалисты устранили 52 засора. Неделей ранее их было 45. В столице Бурятии также промыли пять участков канализации и устранили крупную аварию на сетях.
В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
Общество, Фото:
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