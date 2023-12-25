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В Иркутске под балконами многоэтажки сидела рысь

Общество, 
Позже её забрали сотрудники питомника

В Иркутске жители улицы Новаторов запечатлели рысь, которая сидела под балконами многоэтажного дома. Фото опубликовали в паблике «Подслушано «Второй Иркутск 2».

Судя по фото, иркутяне выходили к рыси и подкармливали её. Позже дикая кошка убежала, спрятавшись в подвале.

В комментариях очевидцы рассказали, что на место выезжали сотрудники полиции, которые оцепили двор.

В итоге, как сообщили в паблике «Инцидент|Иркутск», лесную гостью забрали сотрудники питомника «К-9». Выпустили ли её обратно в лес, пока неизвестно. 
дикие животные рысь

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