Позже её забрали сотрудники питомника
В Иркутске жители улицы Новаторов запечатлели рысь, которая сидела под балконами многоэтажного дома. Фото опубликовали в паблике «Подслушано «Второй Иркутск 2».
Судя по фото, иркутяне выходили к рыси и подкармливали её. Позже дикая кошка убежала, спрятавшись в подвале.
В комментариях очевидцы рассказали, что на место выезжали сотрудники полиции, которые оцепили двор.
В итоге, как сообщили в паблике «Инцидент|Иркутск», лесную гостью забрали сотрудники питомника «К-9». Выпустили ли её обратно в лес, пока неизвестно.
В Иркутске под балконами многоэтажки сидела рысь
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