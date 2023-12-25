В Иркутске под балконами многоэтажки сидела рысь

Позже её забрали сотрудники питомника



В Иркутске жители улицы Новаторов запечатлели рысь, которая сидела под балконами многоэтажного дома. Фото опубликовали в паблике «Подслушано «Второй Иркутск 2».



Судя по фото, иркутяне выходили к рыси и подкармливали её. Позже дикая кошка убежала, спрятавшись в подвале.



В комментариях очевидцы рассказали, что на место выезжали сотрудники полиции, которые оцепили двор.



В итоге, как сообщили в паблике «Инцидент|Иркутск», лесную гостью забрали сотрудники питомника «К-9». Выпустили ли её обратно в лес, пока неизвестно.

